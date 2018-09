Die Völkerwanderung zum Job / Millionen pendeln täglich zur Arbeit - persönliche Stress-Level trotzdem rückläufig (FOTO)

Augsburg (ots) -An jedem Werktag lässt sich in Deutschland Erstaunlichesbeobachten: Millionen von Menschen steigen in Autos, Züge, Busse, aufFahrräder oder Motorroller, um zu ihrem Job in einem anderenLandkreis zu gelangen. Doch wie wirkt sich diese zeitraubendeVölkerwanderung auf die Arbeitszufriedenheit oder den persönlichenStress-Level aus? Die Orizon Arbeitsmarktstudie 2018 zeigt: Trotz destäglichen Pendelns zum Job und gestiegenen Ansprüchen an dieWork-Life-Balance fühlt sich die überwältigende Mehrheit derArbeitnehmer wohl an ihrem Arbeitsplatz. Für die Studie im Auftragdes Personalunternehmens Orizon befragte das unabhängigeMarktforschungsinstitut Lünendonk über 2.000bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Arbeitnehmer.Der Pendleratlas der Bundesagentur für Arbeit legt Erstaunlichesoffen: 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenpendeln zur Arbeit in einen anderen Landkreis - das sind insgesamt12,5 Millionen Menschen. Einzelne Landkreise stechen besondershervor. In Augsburg etwa machen sich von rund 100.000 Beschäftigtenjeden Morgen rund 61 Prozent auf den Weg zur Arbeit in einen anderenLandkreis - umgekehrt kommen über 30.000 Menschen in den LandkreisAugsburg als sogenannte Einpendler zur Arbeit. Angesichts des mitPendeln verbundenen Aufwandes könnte man hohe Unzufriedenheitvermuten. Die Resultate der Orizon Arbeitsmarktstudie 2018 belegenjedoch: Die große Mehrheit der Arbeitnehmer fühlt sich an ihremArbeitsplatz wohl, empfindet seit Jahren rückläufige Stress-Level undsieht Wohnortnähe nur als nachgeordneten Faktor eines attraktivenArbeitgebers.Andere Faktoren höher bewertet als WohnortnäheZwar ist der Faktor "Work-Life-Balance" aus Sicht der Befragtengegenüber den Vorjahren in der Bewertung eines attraktivenArbeitgebers gestiegen - allerdings auf nach wie vor niedrigem Niveau(2018: 8,1 Prozent). Die Wohnortnähe des Arbeitsplatzes rangiert mitrund 47 Prozent auf dem fünften Rang, ist jedoch deutlich rückläufig.Die Bezahlung (70,7 Prozent) oder das Betriebsklima (67,1 Prozent)werden als wesentlich wichtiger bewertet.Auf die Frage, welche Faktoren bei ihnen zu psychischem oderkörperlichem Stress bei der Arbeit führen, nennt nur ein knappesFünftel der befragten Arbeitnehmer "lange Fahrzeiten". Hierverursachen eine zu hohe Aufgabenlast oder Ärger mit Vorgesetzten undKollegen deutlich größeres Unbehagen. Insgesamt steigt dasWohlbefinden am Arbeitsplatz weiter: 83,2 Prozent der Arbeitnehmersagen, dass sie sich an ihrer jetzigen Arbeitsstelle wohlfühlen. Auchdie empfundene körperliche und psychische Belastung am Arbeitsplatzgeht weiter zurück. Das lässt den Schluss zu, dass viele Menscheneinen teilweise langen Arbeitsweg auf sich nehmen, weil sie andereAspekte bewusst höher schätzen. Dazu könnten Faktoren aus demprivaten Leben wie die Wünsche der Familie oder die Kosten fürImmobilien zählen. Dr. Dieter Traub, CEO des PersonalunternehmensOrizon, hat dazu seine ganz eigene Sicht: "Die Menschen sind offenbarflexibler als wir oft denken. Um ihren Wunscharbeitsplatz undpersönliche Belange in Einklang zu bringen, gehen sie Kompromisseein. Mit ihren flexiblen Einsätzen kann die Zeitarbeit solche Modellehervorragend unterstützen."Hintergrundinfos zur StudieDie Orizon GmbH hat 2018 zum siebten Mal die Studie "Arbeitsmarkt- Perspektive der Arbeitnehmer" durchgeführt. An derbevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung nahmen 2.041Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in Deutschland teil. Durchgeführtwurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs- undAnalyseunternehmen Lünendonk GmbH. Zur Gewährleistung derRepräsentativität wurden vorgegebene Quoten über diesoziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Schulbildung undBundesland etabliert. Verzerrungen wurden durch Gewichtungaufgehoben. Die Gewichtung erfolgte nach Mikrozensus.Pressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 | 20457Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Dr. Martina Neunecker | T 0611 / 4080 619 | E-Mail: martina.neunecker@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell