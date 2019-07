Vodafone will Telekom mit Marketing-Offensive herausfordern

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Vodafone bereitet aktuell offenbar für den 1. September eine breit angelegte Marketingkampagne in Deutschland vor, um der Deutschen Telekom Kunden abzujagen. Eine entsprechende Ankündigung habe Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter vor seinen Mitarbeitern gemacht, berichtet das "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Nachdem die EU-Kommission die Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia genehmigt hat, will Vodafone die Leistung der beiden Firmen bündeln, um in Deutschland mit einer Offensive neue Kunden zu gewinnen.

Für 18,4 Milliarden Euro hatte Vodafone die Kabelnetze der Unitymedia-Muttergesellschaft Liberty Global in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien übernommen. Zum 1. August soll der Kaufvertrag unterschrieben werden, das sogenannte Closing. Unitymedia hat bereits seine Kunden informiert, dass ihre Daten an Vodafone weitergegeben werden. Vodafone kontrolliert einen großen Teil des TV-Kabel in Deutschland, über die der Konzern deutlich höhere Internetgeschwindigkeiten anbieten kann als die Telekom mit DSL. Dank der Übernahme von Unitymedia wird Vodafone erstmals über eine eigene Infrastruktur in jedem Bundesland Breitbandinternet anbieten können. Bislang fehlte Vodafone ein eigenes Netz in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Genau dort war Unitymedia aktiv.

Foto: über dts Nachrichtenagentur