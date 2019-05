Vodafone will Neuseeland-Geschäft für zwei Milliarden Euro verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEWBURY (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will sein Neuseeland-Geschäft verkaufen.



Die Sparte solle an ein Konsortium aus Infratil Limited und Brookfield Asset Management Inc gehen, teilte Vodafone am Montagabend mit. Inklusive Unternehmensschulden betrage der Verkaufspreis umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Ein wichtiger Teil der Vodafone-Strategie sei das aktive Beteiligungsmanagement und die Entschuldung, und dazu trage der Verkauf bei, hieß es in der Mitteilung weiter.