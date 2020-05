Vodafone will 3G-Netz in Deutschland Mitte 2021 abschalten

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vodafone will sein 3G-Mobilfunknetz in Deutschland Ende Juni 2021 abschalten.



Das bisher dafür genutzte Frequenzspektrum solle stattdessen für den LTE-Datenfunk verwendet werden, kündigte der Telekommunikationskonzern am Donnerstag an. Der vor fast zwei Jahrzehnten eingeführte 3G-Standard - auch als UMTS bekannt - sei nicht mehr zeitgemäß, hieß es zur Begründung. Über ihn liefen nur noch drei bis vier Prozent des Datenverkehr im Mobilfunk-Netz von Vodafone.

Kunden, die bisher nur 3G-Verträge hatten, werden auf LTE (4G) umsteigen müssen oder für Telefonate auf das 2G-GSM-Netz zurückgreifen. Dieses werde weiterhin aktiv bleiben - es wird unter anderem für die Kommunikation zwischen Maschinen genutzt.