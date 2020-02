Vodafone wächst dank Unitymedia-Übernahme weiter kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern Vodafone profitiert weiter von der Unitymedia-Übernahme in Deutschland und guten Geschäften in Südafrika.



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (31. März) legte der Umsatz um fast sieben Prozent auf 11,8 Milliarden Euro zu, wie der Telekom-Konkurrent am Mittwoch in London mitteilte. Beim von Analysten besonders im Blick stehenden Serviceumsatz - also dem Erlös ohne Geräteverkäufe - habe das Wachstum ohne Übernahme- und Währungseffekten bei 0,8 Prozent gelegen. Hier schnitt Vodafone etwas besser ab, als es die von Bloomberg befragten Experten erwartet hatten. Deutschland ist der wichtigste Einzelmarkt des britischen Unternehmens. Unter anderem deshalb weist Vodafone seine Zahlen seit einiger Zeit in Euro aus./zb/mis