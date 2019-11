Vodafone und epay erweitern Zusammenarbeit um Couponing

Martinsried/ München (ots) - epay sichert mit der digitalen Lösung uniqueCoupons mit einmaliger Einlösbarkeit und schafft mit seinem Retailernetzwerk fürVodafone eine neue Perspektive in der KundenanspracheVodafone, eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen sowiezugleich größter TV-Anbieter Deutschlands und epay, ein führenderFullserviceanbieter für Prepaid- und Zahlungslösungen sowie Teil desbörsennotierten Zahlungsdienstleisters Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ:EEFT),realisieren eine umfangreiche Aktion mit Coupons in siebenstelliger Höhe. Dabeierhalten die Konsumenten zeitgleich einen Coupon mit jeweils einemunverwechselbaren Code, den sie in jedem Vodafone-Shop in Deutschland einmaligeinlösen können. Die Aktion, die vom technischen Dienstleister epay umgesetztwird, läuft vom 15. September bis 30. November und soll neue Konsumentenanreizegenerieren und damit neue Impulse in der Kundenansprache und -bindung schaffen."Unsere digitale Lösung hinter der Couponing-Aktion stellt sicher, dassMillionen von Coupons mit jeweils einem unverwechselbaren Code ausgestellt,zeitgleich zugestellt und auch nur einmalig einlösbar sind", erklärt StephanHeintz, Direktor Issuing epay. Der Zahlungsdienstleister realisiert die digitaleCouponinglösung über eine eigene technische Plattform und macht diese neueFunktion einfach über die bestehende Integration mit den Vodafone Kassen ohnezusätzlichen Aufwand für die Shops für diese nutzbar. "Über diese Schnittstellenan den Kassen, über die wir zu Handelspartner in den verschiedensten Branchenverfügen und stetig ausbauen, können solche und viele weitere Transaktions- undCodebasierten Projekte wie Gutschein- und Prepaidlösungen zentral, schnell undflexibel geplant und umgesetzt werden", so Stephan Heintz über die Vorteile desRetailernetzwerkes von epay mit über 710.000 angebundenen POS.Vodafone und epay weiten mit der Couponing-Aktion ihre langjährigeZusammenarbeit aus, die bereits 2001 im Bereich Telefonaufladungen begann und2015 um die klassische, physische Closed-loop Karte ergänzt wurde. All dieseDienstleistungen werden digital über die Kassenschnittstelle und Plattform desFullserviceanbieters aus einer Hand realisiert.Über VodafoneVodafone ist einer der führenden Kommunikationskonzerne Deutschlands. Jederzweite Deutsche ist ein Vodafone-Kunde - ob er surft, telefoniert oderfernsieht; ob er Büro, Bauernhof oder Fabrik mit Vodafone-Technologie vernetzt.Die Düsseldorfer liefern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einerHand. Als Digitalisierungspartner der deutschen Wirtschaft zählt VodafoneStart-ups, Mittelständler genau wie DAX-Konzerne zu seinen Kunden. Kein anderesUnternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz mehr Menschen undMaschinen als Vodafone. Kein anderes deutsches Unternehmen bietet im Festnetzmehr Gigabit-Anschlüsse an als die Düsseldorfer. Und kein anderer Konzern hatmehr Fernseh-Kunden im Land.Mit rund 49 Millionen Mobilfunk-Karten, fast 11 Millionen Breitband-, 14Millionen Fernseh-Kunden und zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftetVodafone Deutschland mit seinen rund 16.000 Mitarbeitern einen Serviceumsatz vonfast 13 Milliarden Euro. Als Gigabit-Company treibt Vodafone denInfrastruktur-Ausbau in Deutschland voran: Heute erreicht Vodafone in seinembundesweiten Kabel-Glasfasernetz fast 24 Millionen Haushalte, davon über 11Millionen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Bis 2022 wird Vodafone zwei Drittel allerDeutschen mit Gigabit-Anschlüssen versorgen. Mit seinem 4G-Netz erreichtVodafone 78 Millionen Menschen. Vodafones Maschinennetz (Narrowband IoT) fürIndustrie und Wirtschaft funkt auf fast 95 % der deutschen Fläche. Seit Mitte2019 betreibt Vodafone auch das erste 5G-Netz in Deutschland und wird 2020 damitrund 10 Millionen Menschen erreichen. 2021 wird Vodafone 5G für 20 MillionenMenschen ausbauen.Vodafone Deutschland ist mit einem Anteil von 30 % am Gesamtumsatz die größteLandesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größtenTelekommunikationskonzerne der Welt. epay ist ein weltweit führender Full-Service-Dienstleister für Zahlungs- undPrepaid-Lösungen und wickelte 1,15 Milliarden Transaktionen 2018 ab. epay hatein umfassendes Händlernetz mit 710.000 Point-of-Sale Terminals in 52 Ländernaufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten (Prepaid,Closed-Loop und digitale Medien), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen(Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für denOmnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenenKassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc.(NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von2,5 Milliarden Dollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 170Ländern bedient.