Vodafone und Telefonica besiegeln 5G-Zusammenarbeit in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - Vodafone und Telefonica haben ihre geplante Zusammenarbeit beim Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien unter Dach und Fach gebracht.



Dabei geht es unter anderem um die gemeinsame Nutzung von Mobilfunkanlagen, wie Vodafone am Mittwoch in London mitteilte. Die beiden Telekommunikationskonzerne hatten bereits im Januar angekündigt, bei dem teuren Ausbau des neuen schnellen Mobilfunknetzes kooperieren zu wollen. Telefonica und Vodafone haben bereits seit längerem eine Partnerschaft bei der Nutzung von Sendemasten. Jetzt kündigten sie zudem an, für das deswegen bestehende Gemeinschaftsunternehmen Cornerstone weitere Optionen zu prüfen, mit denen Geld zu verdienen ist./kro/zb/jha/