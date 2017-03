Vodafone und TU Dresden machen Pepper zum Echtzeit-Roboter (FOTO)

Hannover (ots) -Das ist der schnellste humanoide Roboter aller Zeiten: Vodafoneverleiht dem wohl bekanntesten Roboter der Welt, Pepper, denEchtzeit-Turbo. Gemeinsam mit den Experten der TechnischenUniversität Dresden machten die Düsseldorfer Pepper fit für dieverzögerungsfreie Interaktion mit Menschen. Denn der Roboter istjetzt 1000 mal schneller als normal. Er reagiert auf Gesten soschnell, wie das menschliche Nervensystem. In Zukunft wird derkommende Mobilfunk-Standard 5G diese superschnelle Form desInformationsflusses ermöglichen.Die Zusammenarbeit mit Robotern in Echtzeit eröffnet neueMöglichkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft. Humanoide Roboterkönnen dann ferngesteuert Aufgaben übernehmen, wenn es für denMenschen zu gefährlich wäre. Beispielsweise bei der Bergung vonErdbeben- oder Lawinenopfern in Krisengebieten. Als Taktgeber treibenVodafone und die TU Dresden die Entwicklung von 5G maßgeblich voran.Schon im Vorjahr präsentierten die Innovationstreiber erstmals ein5G-Livenetz, dass mit Geschwindigkeiten von 15 Gigabit pro Sekundeauf einer Entfernung von zehn Metern funkt.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell