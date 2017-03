Vodafone und DB Systel zeigen den ersten intelligenten Mülleimer (FOTO)

Hannover (ots) -Er ist schlau und meldet sich automatisch zu Wort, wenn er geleertwerden muss. Vodafone und DB Systel, der Digital-Dienstleister derDeutschen Bahn, zeigen auf der CeBIT den ersten smartenAbfallbehälter. Er ist ausgestattet mit speziellen Narrowband-IoTSensoren und erkennt ganz selbstständig den aktuellen Füllstand. DieInformationen kann der Mülleimer dann über das Maschinen-Netz vonVodafone automatisch an die zentrale IoT-Cloud von DB Systel senden.Hier laufen alle relevanten Informationen zusammen und werden inEchtzeit ausgewertet. So wird das Abfall-Management noch effizienter.Logistische Prozesse werden noch besser aufeinander abgestimmt.Laufwege werden optimiert.Das Maschinen-Netz von Vodafone ermöglicht es Milliarden Gerätegleichzeitig zu vernetzen. Kostengünstig, energiesparend und an jedemOrt - denn es funkt sogar durch Wände und unter der Erde. Also auchdort, wo Mobilfunk sonst nur schwer hinkommt. Im Februar hat Vodafonein Düsseldorf das erste IoT Future Lab Deutschlands eröffnet. Hiererforscht und entwickelt der Düsseldorfer Telekommunikationskonzerndie Zukunft des Internets der Dinge. Dabei bündelt Vodafone dieKräfte mit namhaften Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette -vom Modulhersteller bis zum Netzwerkausrüster, vom Start-up bis zumGroßkonzern.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell