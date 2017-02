Vodafone startet neue Fernsehplattform

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der TV- und Mobilfunkanbieter Vodafone will Ordnung in das Sender- und Streaming-Gewirr bringen und startet die neue Fernsehplattform GigaTV.



Vom 12. Februar an soll sie verfügbar sein. Das Besondere: Sie vereint Sender, Apps, Videotheken und Mediatheken unter einer gemeinsamen Oberfläche. "Das bringt Ordnung in das stetig wachsende Anbieter- und Content-Angebot", teilte Vodafone am Donnerstag in Unterföhring bei München mit. "Es wird jeglicher Content verfügbar sein. Ich bin der eigene Programmdirektor meines Fernsehens", sagte der Chef von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter./bsj/DP/stk