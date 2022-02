Vodafone setzt mehr um - Zuwächse in Deutschland und Afrika

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

LONDON (dpa-AFX) - Bessere Geschäfte in Deutschland und in Afrika treiben den britischen Telekommunikationskonzern Vodafone an. Der Gesamtumsatz des dritten Geschäftsquartals stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf knapp 11,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Der von Branchenexperten viel beachtete Service-Umsatz der Gruppe wuchs in den drei Monaten bis Ende Dezember aber weniger stark.

Die Ziele für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Konzernchef Nick Read peilt weiterhin ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (bereinigtes Ebitda AL) von 15,2 bis 15,4 Milliarden Euro an. Der bereinigte freie Mittelzufluss (bereinigter Free Cash Flow) solle mindestens 5,3 Milliarden Euro betragen./ngu/mis