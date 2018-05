Vodafone-Testlabor für das Netz der Zukunft / Ericsson ist Technologiepartner im Vodafone 5G Lab (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Endgeräte, die künftig im weltweiten 5G-Netz von Vodafonebetrieben werden sollen, durchlaufen einen ultimativen 5G-Härtetest- Vodafone eröffnet hierzu das 5G Lab in Düsseldorf- Ericsson ist ein Technologiepartner des Vodafone 5G Labs undrüstet das 5G-Testlabor ausBereit für 5G? Im Vodafone 5G Lab dreht sich ab sofort alles umdiese eine Frage. Denn alles was im weltweiten 5G-Netz von Vodafonefunken will, durchläuft zuvor in Düsseldorf den ultimativen5G-Härtetest: vom Handy bis zum Tablet; vom IoT-Sensor bis zur neuenAntenne. Im neuen 5G Lab wird noch lange bevor die neuestenTop-Smartphones der Öffentlichkeit vorgestellt werden, geprüft ob siemit dem Netz der fünften Mobilfunkgeneration harmonieren. Ericssonist ein Technologiepartner des Vodafone 5G Labs und rüstet das5G-Testlabor aus."In Düsseldorf erhalten Innovationen Eintritt in die 5G-Welt. Siebekommen hier den internationalen 5G-Stempel. Damit sind sie bereitfür den Einsatz rund um den Globus", so Vodafone Deutschland CEOHannes Ametsreiter. Die Tests im Vodafone 5G Lab überlassen nichtsdem Zufall - unter verschiedensten Voraussetzungen wird geprüft, obdie Smartphones und Antennen mit dem Netz der fünftenMobilfunkgeneration kompatibel sind. Düsseldorf und Deutschlandrücken mit dem neuen 5G Lab weiter in den Fokus der neuen 5G-Welt."Als einer der weltweit führenden Netzausrüster, der den neuenMobilfunkstandard 5G entscheidend mitgeprägt hat, freuen wir uns aufdie Testings im 5G Lab von Vodafone", erläutert Stefan Koetz,Vorsitzender der Ericsson GmbH. "Auch für uns ist es eine spannendeMöglichkeit unser 5G-Equipment auf Herz und Nieren zu testen."Ericsson rüstete die rund 20 Quadratmeter große und nach höchstenSicherheitsvorschriften versiegelte Messkammer, in der schon heuteein echtes 5G-Netz funkt, gemeinsam mit Vodafone aus.Das neue Labor sorgt nicht nur in der Mobilfunkbranche fürAufsehen - auch die Politik bekundete durch die Teilnahme an derheutigen Eröffnung ihr Interesse. "5G ist die Basis für Anwendungenim Internet der Dinge, der Industrie 4.0 und auch der digitalenMobilität. Gleichzeitig setzt die Technologie als Rückgrat auf eineflächendeckende Kabel- und Glasfaserinfrastruktur, so profitierennoch viel mehr Menschen von der neuen Technik. Entscheidend für dieUmsetzung sind Geschwindigkeit und Entschlossenheit, deshalb freueich mich über die Eröffnung des neuen 5G Labs in Düsseldorf", soThomas Jarzombek, der Bundestagsabgeordnete der CDU.Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, erläutert:"Düsseldorf ist Vorreiter und Treiber für Innovationen. Hier wird indie Tat umgesetzt, worüber andere nur reden. Die kommendeMobilfunkgeneration ist nicht nur um ein Vielfaches schneller,sondern ermöglicht auch Anwendungen in Echtzeit. Autonomes Fahren undIndustrie 4.0 werden so überhaupt erst möglich."Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHWebsite: www.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell