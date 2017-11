Vodafone Stiftung macht Düsseldorfer Schüler fit für die digitale Zukunft

Düsseldorf (ots) - Mit CODING FOR TOMORROW eröffnet die VodafoneStiftung einen eigenen Hub für digitale Bildung in DüsseldorfOberbilk. An diesem innovativen Lernort werden Kinder und Jugendlichevon der 1. bis 8. Klasse sowie Eltern und Lehrer im eigenständigen,kritischen und kreativen Umgang mit digitalen Technologien geschult.Das komplette Angebot ist kostenfrei.Die Digitalisierung verändert grundlegend wie wir lernen, lebenund arbeiten. Dabei wird es zukünftig in allen Branchen und Berufenwichtig sein, sowohl digitale Technologien anwenden zu können, alsauch soziale und emotionale Kompetenzen wie Teamfähigkeit,Kreativität und Flexibilität zu besitzen. Ein entsprechendumfassendes Angebot, das Schülerinnen und Schüler sowie Eltern undLehrer schult, fehlt aber bislang. Um insbesondere Schulen undFamilien bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen hat dieVodafone Stiftung in Düsseldorf einen Hub für digitale Bildungeröffnet -zentral in Düsseldorf Oberbilk, nahe den U-BahnhöfenEllerstraße und Oberbilker Markt. "Die Digitalisierung verändertunsere Welt schneller als die Schulen mitkommen können.", erklärt derBeiratsvorsitzende der Vodafone Stiftung Deutschland, Dr. HannesAmetsreiter, zur Motivation für das Projekt. "Da hilft es nicht, dieLehrer oder das Bildungssystem einfach nur zu kritisieren. Vielmehrgilt es, sie zu unterstützen. Daher hat die Vodafone Stiftung einenHub für digitale Bildung gegründet, der eng mit Schulenzusammenarbeitet."Das Angebot: Schüler, Lehrer und Eltern digital schulenIm Hub werden kostenfreie Kurse und Projekttage für Kinder undJugendliche der 1. bis 8. Klasse (im Schulverband sowie in derFreizeit), Lehrerfortbildungen und Familien-Workshops angeboten.Hierfür kooperiert die Vodafone Stiftung mit dem gemeinnützigenProjektträger "Junge Tüftler", der unter anderem dasBundesbildungsministerium berät. Die Inhalte für Schulklassenorientieren sich dabei an den Rahmenlehrplänen der FächerSachunterricht, Musik, Kunst, Deutsch, Mathematik, Geografie undPhysik. Die Angebote werden gemeinsam mit den Schulen entwickelt, sodass die Fächer in individueller Absprache mit den Schulen aucherweitert werden können. Zudem ist die Zusammenarbeit mitWohlfahrtsverbänden geplant, um Kindern und Jugendlichen unabhängigvon ihrer sozialen Herkunft digitale Bildungschancen zu eröffnen.Die Kompetenzen: technische, soziale und emotionale FähigkeitenvermittelnDie angebotenen Kurse vermitteln technische Fähigkeiten, wieCoding und Robotic Skills, in Verbindung mit sozialen und emotionalenKompetenzen. So werden in der Kursen beispielsweise unterschiedlicheSensoren für Temperatur oder Licht eingesetzt, um physikalische undbiologische Fragestellungen zu erkunden. Auch können die Schülereinfache Roboter programmieren oder selbst entworfene Gegenstände in3D drucken lassen. Im Mittelpunkt steht dabei immer, dass die Kinderund Jugendlichen in Teams selbstständig Aufgaben bearbeiten, kreativProbleme lösen und die Auswirkungen der Technologien, die sie nutzen,gemeinsam kritisch hinterfragen.Das Ziel: Kinder und Jugendliche zu eigenständigen Gestalter derdigitalen Zukunft machenMaßgeblich für das Lernen bei Coding For Tomorrow ist die Frage:Wie soll die digitale Welt der Zukunft aussehen und wie wollen wirsie gestalten? Ein automatischer Waldwächter, der warnt, wenn Bäumeunautorisiert gefällt werden. Oder ein Einkaufs-Roboter, derselbstständig die über das Internet ausgelöste Bestellung imSupermarkt abholt. Das sind nur zwei der vielen Ideen, die Kinderneinfallen, wenn sie im Kurs "Roboter als Alltagshelfer" Projekteentwerfen und in Gruppen gemeinsam umsetzen. Nach der Ideen-,Prototypen- und Präsentationsphase werden Fragen wie: "Was passiertmit den Arbeitsplätzen, die die Roboter zukünftig einnehmen?" oder"Welche Rechte haben Roboter im Straßenverkehr und im Alltag?"gestellt. Die Reflektion und Diskussion dieser Themen soll bei denKindern und Jugendlichen nicht nur den sicheren Umgang mit Medienstärken, sondern fördert zusätzlich die Fähigkeit zur kritischenAuseinandersetzung mit digitalen Inhalten in der Gesellschaft.Anmeldung und weitere InformationenDie Anmeldung für Kurse, Workshops oder Projekttage ist ab sofortmöglich. Umfassende Informationen zum Angebot unterwww.coding-for-tomorrow.de. Fragen oder Anregungen aninfo@coding-for-tomorrow.de.LageAlte Fabrik OberbilkMindener Straße 33a40227 DüsseldorfÜber die Vodafone Stiftung DeutschlandWir sind eine gemeinnützige Unternehmensstiftung, die Teil desinternationalen Vodafone Stiftungsnetzwerkes ist. Ziel unserer Arbeitist es, Bildungschancen in Deutschland zu verbessern, um zurpositiven Gestaltung des digitalen Wandels beizutragen. Hierfürinitiieren und fördern wir Praxis-Projekte, wissenschaftliche Studiensowie den Dialog in Politik und Gesellschaft.www.vodafone-stiftung.deProjektträger Junge TüftlerDas gemeinnützige Unternehmen Junge Tüftler gGmbH ist einaußerschulischer Lernort, der einschlägige Expertise in derDurchführung von Maker-Workshopformaten sowie praxisorientiertenKursen im schulischen und außerschulischen Kontext besitzt. Über dieletzten Jahre hat sich ein lebendiges Netzwerk an Partnern undUnterstützern aus Wirtschaft, Politik und dem Non-Profit-Bereichentwickelt. Daraus sind Projekte wie das Pilotprojekt zur Einführungeines Schulfaches "Begeisterung IT" mit dem Stifterverbandentstanden. Zudem berät Junge Tüftler u.a. Einrichtungen wie dasBundesministerium für Bildung und Forschung in Expertenfragen zurMaker-Kultur. www.junge-tueftler.dePressekontakt:Laura SchubertKommunikationMobil: 0172 1015 700presse@coding-for-tomorrow.deOriginal-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell