Vodafone: Der Mittwoch war bitter!

Die Vodafone-Aktie fiel in der zweiten Septemberhälfte deutlich zurück und bildete am 2. Oktober bei 1,00 Pfund ein Tief aus. Anschließend initiierten die Bullen einen steilen Anstieg. Er erreichte am 6. Oktober den 50-Tagedurchschnitt bei 1,11 Pfund und überwand diesen zwei Tage später.

Es gelang den Bullen anschließend jedoch nicht, die Vodafone-Aktie deutlicher vom gleitenden Durchschnitt abzusetzen und die Aufwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung