Vodafone: Gewinn kommt, Chef geht!

Die Geschäftszahlen rückten bei ihrer Präsentation gleich wieder in den Hintergrund: Dass Vittorio Colao sich nach zehn Jahren an der Spitze bei Vodafone im Oktober zurückzuziehen will, sorgte für den eigentlichen Paukenschlag. Wer interessierte sich dann schon noch dafür, dass es nach zwei verlustreichen Jahren beim Telekommunikationskonzern erstmals wieder schwarze Zahlen gab? Colao und sein Rückzieher waren das heiße Thema, Finanzvorstand ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.