Vodafone Deutschland-Chef Dr. Hannes Ametsreiter: Startups sind die Technologietreiber der globalen Wirtschaft

Berlin (ots) - Berlin, 17. November 2017 - Angesichts derHerausforderungen durch die Digitalisierung haben Startups eine enormwichtige Treiberfunktion in der globalen Wirtschaft. Dies erklärteder CEO von Vodafone Deutschland und Mitglied des Executive Committeeder Vodafone Group Dr. Hannes Ametsreiter auf dem "Junge Elite Gipfel2017" des Wirtschaftsmagazins 'Capital, der gestern auf demEUREF-Campus in Berlin stattfand. Auf dem bereits zum zehnten Maldurchgeführten "Junge Elite Gipfel" forderte Ametsreiter einestärkere Förderung von Frauen als Gründerinnen ein. Das sei einewichtige Voraussetzung zur Verbesserung der Chancengleicheit:"Start-ups sind ein entscheidender Impulsgeber derGigabit-Gesellschaft. Allerdings werden weltweit nur 14,8 Prozent derUnternehmen von Frauen gegründet. Das muss sich ändern. Deshalb habenwir F-LANE gestartet: den europaweit ersten Accelerator imTech-Bereich von und für Frauen."Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Generation Macron - Zeitfür Verantwortung!". Sie wird für die Mitglieder der "Jungen Elite -Top 40 unter 40" in den vier Bereichen Politik & Staat, Gesellschaft& Wissenschaft, Management und Unternehmen ausgerichtet, die'Capital' alljährlich kürt.Das Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation war indiesem Jahr Kooperationspartner des "Capital Junge Elite Gipfels".Auf der Veranstaltung wurde ebenfalls der finale Pitch der fünfausgewählten internationalen Startups des F-LANE Accelerators vorInvestoren und der Jungen Elite durchgeführt. F-LANE ist dereuropaweit erste Accelerator mit dem Fokus auf Start-ups von oder fürFrauen im Technologie-Sektor, der vom Vodafone Institut inKooperation mit der Social Entrepreneurship Akademie und dem ImpactHub Berlin über mehrere Durchläufe im Jahr durchgeführt wird.In diesem Jahr stellt 'Capital' in seinem Magazin zum zehnten Maldie "Top 40 unter 40" in den vier Bereichen Politik & Staat,Gesellschaft & Wissenschaft, Management und Unternehmen vor. Diesebilden die "Junge Elite" eines Jahres, die sich im Rahmen des"Capital Junge Elite-Gipfels" austauscht und Kontakte knüpft. In denzehn Jahren des Bestehens hat sich daraus ein branchenübergreifendesNetzwerk mit über 800 aktiven Mitgliedern entwickelt.Pressekontakt:Joachim Haack,PR/Kommunikation G+J Wirtschaft, CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, Mobil 0172/451 14 73E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell