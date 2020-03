Vodafone-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Die Aktie des britischen Telekommunikationsunternehmens Vodafone ist im Zuge der starken Korrektur an den Märkten deutlich eingebrochen. Seit dem 24. Februar hat der Wert in der Spitze mehr als 24 Prozent eingebüßt, im Laufe des Montags wurde beim Stand von 1,361 Euro der tiefste Kurs seit 2009 erreicht. Am „Black Monday“ brach der Kurs um bis zu 15 Prozent ein und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



