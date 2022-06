Vodafone Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

Vodafone, ein Unternehmen aus dem Markt "Drahtlose Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 17:22 Uhr) mit 126.7 GBP beinahe unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Wie Vodafone derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Vodafone. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Vodafone daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Vodafone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Vodafone hat mit einer Dividendenrendite von 4,96 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.45%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt +0,5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vodafone-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Vodafone-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Vodafone-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 169,78 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 34 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (126,7 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Vodafone somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.