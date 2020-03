Vodafone Aktie: Auf den Wachstumskurs zurückgefunden?

Vodafone hat in den ersten 9 Monaten auf den Wachstumskurs zurückgefunden. Der Umsatz stieg um 2,6% auf rund 33,7 Mrd £. Die Geschäfte in Europa laufen wieder an. Dagegen sieht es im internationalen Geschäft weiterhin schlecht aus. Durch die Fortschritte im Brexit-Streit erhält Vodafone endlich mehr Gewissheit und somit auch höhere Planungssicherheit. Zeitgleich ist trotz kartellrechtlicher Bedenken die Eingliederung von Unitymedia ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



