Vizsla gibt Update zum Panuco-Projekt

Vancouver, British Columbia (26. Juli 2021) – Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen aufgrund eines erhöhten COVID-19-Risikos in der lokalen Gemeinde, in der Vizsla tätig ist, beschlossen hat, die Bohrungen auf seinem Projekt Panuco in Mexiko vorübergehend für zwei Wochen auszusetzen.

