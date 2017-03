Vizechefin der Bank of England tritt Tage nach Amtsantritt zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Nach wenigen Tage im Amt ist die Vizechefin der britischen Notenbank, Charlotte Hogg, am Dienstag von ihrer Position zurückgetreten.



Dies teilte die Bank of England auf ihrer Internetseite mit. Grund des Rücktritts ist Kritik eines Parlamentsausschusses. Dieser hatte bemängelt, Hogg habe nicht offengelegt, dass ihr Bruder in einer höheren Position bei der von der Notenbank beaufsichtigten Geschäftsbank Barclays arbeitet. Hogg hatte ihr neues Amt erst Anfang März angetreten./bgf/tos/stb/DP/edh