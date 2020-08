Vize-Präsident Pence verspricht Hilfen nach Hurrikan 'Laura'

BALTIMORE (dpa-AFX) - Der amerikanische Vize-Präsident Mike Pence hat im Zuge des Parteitags der Republikaner Unterstützung für Regionen zugesagt, die der herannahende Hurrikan "Laura" treffen wird.



"Wir werden jeden Schritt des Weges in den kommenden Tagen und Wochen mit euch sein", unter anderem bei Such- und Räumungsbemühungen, sagte Pence am Mittwoch in Baltimore. "Laura" bewegte sich während der Rede von Pence als Hurrikan der Stufe vier auf die US-Küste im Golf von Mexiko zu. Meteorologen warnten unter anderem vor bis zu sechs Meter hohen Sturmfluten. Pence nahm in seiner Rede auch die Nominierung als Kandidat für den Posten des Vize-Präsidenten bei der Wahl im November an./so/DP/zb