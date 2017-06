Vivo wird offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022(TM)

- Vivo wird der exklusive Smartphone-Sponsor der FIFAFussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022(TM)Peking (ots/PRNewswire) - Fußball ist eine der faszinierendstenSportarten, und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, einer derbedeutendsten Sportwettbewerbe der Welt, fesselt stets dieAufmerksamkeit des globalen Publikums. Die globale Smartphone-MarkeVivo gab ihren sechsjährigen Vertrag mit der International Federationof Association Football (FIFA) für das Sponsoring der FIFAFussball-Weltmeisterschaft bekannt, der zwei Turnierzyklen umfassenwird. Vivo wird somit der offizielle Sponsor der FIFAFussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022.Konsekutives Sponsoring von zwei FIFA Fussball-WeltmeisterschaftenAls offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wirddie Smartphone-Marke Vivo den FIFA Konföderationen-Pokal 2017, dieFIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2017 in Russland, den FIFAKonföderationen-Pokal 2021 und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2022 in Katar unterstützen. Die globale Reichweite der sechsjährigenPartnerschaft sichert Vivo enorme internationale Präsenz auf einemneuen Niveau. So wird das Vivo-Logo bei jedem Spiel auf Werbebandenam Spielfeldrand, auf den Tickets, in Pressemitteilungen und aufanderen wichtigen Werbeplattformen zu sehen sein. Die FIFA-Rechteumfassen auch besondere Marketingaktionen wie das Recht, Gästeeinzuladen und diese beim Aufwärmen der Spieler vor dem Spiel alsVivo-Smartphone-Fotografen einzusetzen. Vivo wird zu einem späterenZeitpunkt ein spezielles FIFA Fussball-Weltmeisterschaft-Smartphonelancieren, das Vivo-Verbrauchern und Fußballfans ein einmaligesErlebnis bieten wird. Zudem wird das FIFA-Personal Vivo-Smartphonesvor Ort benutzen, und der am 17. Juni beginnende FIFAKonföderationen-Pokal 2017 wird den Beginn der Kooperation von Vivound der FIFA kennzeichnen.Als eine der weltweit größten Sportveranstaltungen hat die FIFAFussball-Weltmeisterschaft enormen Einfluss und eine weltweiteAbdeckung. Für Marken in der Smartphone-Branche, einschließlich Vivo,ist ein Sponsoring der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft eine großeErrungenschaft. Herr NI Xudong, Senior-Vizepräsident von Vivo,erklärt: "Der Fußball ist ein Sport voller Leidenschaft undwunderbarer Momente, der Millionen von Fußballfans in aller WeltFreude bereitet. Und er steht für rigorosen und konstantenFortschritt. Als globaler Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschafthofft Vivo, diese Philosophie zu verkörpern und den Verbrauchernweltweit das kreative, fröhliche und internationale Markenimage vonVivo zu zeigen. Vivo wird zwischenzeitlich personalisierte,dynamische und jugendliche Elemente in die FIFAFussball-Weltmeisterschaft und den Fußball einbringen."Unter den vielen Marken in der globalen Smartphone-Branche warVivo wegen seines dauerhaften Fokus auf fortwährender Verbesserungattraktiv für die Organisatoren der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.Die Generalsekretärin der FIFA, Fatma Samoura, erklärt: "Fußball undTechnologie sind auf und neben dem Platz immer enger miteinanderverbunden, und es ist großartig, mit der führenden globalenSmartphone-Marke eine solche Partnerschaft einzugehen. Wir freuen unssehr auf die enge Zusammenarbeit mit Vivo und seine Unterstützung beiden nächsten Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und desFIFA Konföderationen-Pokals."Sportmarketing als Tool für die InternationalisierungIm Jahr 2014 begann Vivo seine Expansion in Märkte in Südostasienund anderen Regionen. Durch die Bereitstellung von lokalisiertenProdukt- und Marketingstrategien erfuhr Vivo ein schnelles Wachstumund fand starke Akzeptanz bei den lokalen Verbrauchern. Vivo hatweiterhin in Forschung und Entwicklung investiert und siebenbedeutende Forschungszentren in China und den USA gegründet. Vivo hatebenfalls Sportmarketing genutzt, um das Markenbewusstsein ininternationalen Märkten zu erhöhen.Im Jahr 2015 wurde Vivo Titelsponsor der Indian Premier League(IPL), einem Sportverband, der in Ländern des British Commonwealthund in Indien großen Einfluss besitzt. Im Jahr 2016 begann Vivo einestrategische Partnerschaft mit der NBA China als deren offiziellerMobiltelefon-Sponsor und lud NBA-Superstar Stephen Curry ein,Produktbotschafter für Vivos Flaggschiff Xplay6 zu werden. AlsSponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft möchte Vivo noch mehrAufmerksamkeit auf der internationalen Bühne erlangen.Mit seinen Fortschritten in Technologie und Branding strebt Vivonach weiteren Durchbrüchen. Das Sponsoring der FIFAFussball-Weltmeisterschaft ist ein klares Signal der progressivenExpansion von Vivo in den internationalen Marktplatz.Über VivoVivo ist eine junge, globale Smartphone-Marke, die sich daraufkonzentriert, ihren Nutzern mit ihrer hochmodernen Technologieperfekte Tonqualität und makellose Fotoqualität zu bieten. Sieentwickelt dynamische und stylische Produkte für leidenschaftlichejunge Leute. Nach dem Bericht von IDC für das 1. Quartal 2017befindet sich das Unternehmen in der Rangliste der Smartphone-Markenweltweit unter den ersten 5 Plätzen.Über die FIFADie Federation Internationale de Football Association (FIFA) istein im Jahr 1904 gegründeter Verein schweizerischen Rechts mit Sitzin Zürich. Ihr gehören 211 Verbände an und ihr Ziel, in ihrer Satzungverankert, ist die ständige Weiterentwicklung des Fußballs.