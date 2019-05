Vivo stärkt Gamern im Rahmen der PUBG MOBILE Club Open SEA League 2019 den Rücken

24 Teams aus fünf Regionen Südostasiens (South East Asia, SEA)nutzen offizielle Wettkampf-Smartphones von Vivo, um der Region imRahmen der am 8. Mai startenden SEA Championship zu Ruhm zu verhelfenShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit Rückenstärkung derführenden Smartphone-Marke Vivo sind Südostasiens kompetenteste PUBGMOBILE-Teams, einschließlich RRQ Athena aus Thailand (weltweiterChampion der PUBG MOBILE Star Challenge 2018), im Rahmen der PUBGMOBILE Club Open SEA League 2019 (PMCO 2019 SEA League), die am 8.Mai 2019 begonnen hat, ins Gefecht gezogen. Vivos offiziellesSmartphone wird den Gamern als Geheimwafffe dienen, während sie sichnicht nur den Weg zum begehrten Chicken Dinner erkämpfen, sondernauch darauf hinarbeiten, einen Teil des 2,5 Millionen USD-Preispoolszu ergattern, der der ersten PMCO 2019 SEA League zur Verfügungsteht.Diese globale Partnerschaft stärkt Vivos Bestreben, Fans zu einemultimativen Gaming-Erlebnis zu verhelfen und gleichzeitig das Zielumzusetzen, Kreativität neu zu definieren und die Zukunft dereSports-Industrie mitzugestalten. Durch die individuellen Matches derPMCO 2019 SEA League hat Vivo durch das Bereitstellen äußerstwettbewerbsfähiger Produkte zur Förderung des Beliebtheitsgrades voneSports in der Region die Führerrolle übernehmen können.Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um das führendeMobile-Game handelt, das von Tencent Games und PUBG Corporationentwickelt wurde und das, wie anhand der Downloads ersichtlich, über200 Millionen Fans aufweist - China, Korea und Japan außer achtgelassen - stellt die Kollaboration mit PUBG MOBILE einen wahrenMeilenstein dar. Vivo wird den besten Gamern der Region bei ihremKampf um Ruhm den Rücken stärken. Es handelt sich hierbei um einebedeutsame Partnerschaft, insbesondere, da zahlreiche Vivo-Fansgleichzeitig auch Gamer sind.Vivo wird das offizielle Smartphone der PMCO 2019 SEA Leaguebereitstellen und somit ultimative Spielleistungen sichern. So bietetdas V15Pro mit seinem Multi-Turbo-Motor beispielsweise eine optimaleLeistungsfähigkeit, die auch während intensivster Spielsituationennicht beeinträchtigt wird. Das Gerät verbindet mehrere Turbos wieCenter Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo, AI Turbo und Game Turbo, umein reibunsgsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten. Darüber hinausbietet V15Pros Ultra FullView(TM) Display Spielern beim Besiegenihrer Feinde ein ungestörtes, immersives Blickfeld.Unter den Teams, die sich für die PMCO 2019 SEA Leaguequalifizierten, befinden sich einige bekannte Gesichter. So konntesich beispielsweise RRQ Athena aus Thailand große Unterstützungsichern - lassen wir uns von ihrer Leistung überraschen!Die PMCO 2019 SEA League besteht aus fünf Spieltagen und erstrecktsich über einen Zeitraum von fünf Wochen. 20 Teams aus den nationalenEndausscheidungen zuzüglich vier Wildcard-Teams, die den Ergebnisseneiner Draw-Veranstaltung zufolge in drei Gruppen unterteilt werden,nehmen an dem Event teil. Die vier am höchsten bewertesten Teams derPMCO 2019 SEA League der verschiedenen Regionen werden sich für diePMCO 2019 SEA League Grand Finals qualifizieren. Unter Ausschlussvier regionaler Spitzenteams werden die 12 besten Teams der PMCO 2019SEA League an den PMCO 2019 SEA League Grand Finals teilnehmen.PMCO 2019 wird seinen Höhepunkt diesen Juli erreichen, wenn die 16besten Teams bei den Spring Split Global Finals in Berlin,Deutschland, vertreten sein werden. Ein weiterer Fall Split ist füreinen späteren Zeitpunkt dieses Jahres geplant.Der PMCO 2019 Spring Split hat im März begonnen. Über 30.000 Teamsaus aller Welt nehmen an offiziellen In-Game-Qualifikationsspielenteil, um einen Platz in der Spring Split-Gruppenphase ihrerjeweiligen Region sicherzustellen.Weitere Informationen zur PMCO 2019 sind hier(https://www.pubgmobile.com/esports/clubopen/) erhältlich.Informationen zu VivoVivo ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sichdem Design trendschaffender smarter mobiler Produkte undDienstleistungen widmet. Vivo hat sich der Errichtung einesdynamischen mobilen Internet-Ökosystems verpflichtet und verfügtderzeit über ein extensives Forschungsnetzwerk mit F&E-Zentren in denUSA (San Diego) und China (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Peking undHangzhou). Diese Zentren haben sich auf die Entwicklung hochmodernerVerbrauchertechnologien spezialisiert, einschließlich 5G, mobilerFotographie sowie Smartphone-Designs der nächsten Generation.Vivo zählt weltweit über zweihundert Millionen Nutzer, die sichfür die mobilen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmensbegeistern. Vivo ist auf 18 Märkten weltweit vertreten und verfügt inmehr als 1000 Städten rund um den Globus überOffline-Verkaufsstellen.Informationen zu PUBG MOBILEPUBG MOBILE wurde von Tencent Games und PUBG Corporationentwickelt und basiert auf PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, demursprünglichen PC- und Xbox One-Spielphänomen, das die Welt derinteraktiven Unterhaltung 2017 im Sturm eroberte. Bis zu 100 Spielerlanden mit einem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel, um in einemWinner-Takes-All-Showdown ins Gefecht zu ziehen. Spieler müssen ihreeigenen Waffen, Gefährte und Versorgungsgüter ausfindig machen undsammeln und sämtliche Gegner in einem visuell und taktischansprechendem Kampffeld, das Spieler in einen sich verkleinerndenSpielbereich zwingt, besiegen.PUBG MOBILE steht im App Store(https://itunes.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889?mt=8) undauf Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig) zumkostenlosen Download zur Verfügung. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die offiziellen PUBG MOBILE-Konten auf Facebook, Twitter und YouTube.