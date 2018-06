Vivo eröffnet die Feier zum 2018 FIFA World Cup(TM) mit Stil

Die globale Smartphone-Marke Vivo bleibt ihrer Linie "Kamera undMusik" beim 2018 FIFA World Cup Russia(TM) treu und inspiriert imLuzhniki-Stadion mit wichtigen neuen FunktionenMoskau (ots/PRNewswire) - Der mit viel Spannung erwartete 2018FIFA World Cup Russia(TM) hat endlich im Luzhniki-Stadion mit dem5:0-Sieg des Gastgebers über Saudi-Arabien begonnen. Noch sind 63Matches zu spielen und Vivo, der offizielle Smartphone-Sponsor des2018 FIFA World Cup Russia(TM), bringt die WM mit einer Reihe vonMusik- und Fotomarketing-Aktionen auf ein neues Niveau. Vivo gibtFans die Möglichkeit, mehr als nur Teil des Publikums zu sein. Dieglobale Kampagne "My Time, My FIFA World Cup(TM)" umfasst das VivoSuper Time-Projekt und das Vivo Super Fan-Fotografenprogramm. Mit derKampagne werden Fans dazu ermuntert, dieses Turnier zu einemunvergesslichen Erlebnis zu machen und außergewöhnliche Momente mitihren Smartphones festzuhalten und zu teilen.Bild-Link (Quelle: Vivo): http://bit.ly/vivoworldcupopenerMit dem brandneuen NEX-Smartphone, das jetzt in denErlebnispavillons für ihre Marke in den Stadien von Luzhniki und St.Petersburg zu sehen ist, macht Vivo Technik wieder spannend. Daskerbfreie Ultra FullViewTM-Display bedeckt 91,24 % der Front und istdamit branchenführend. Das bahnbrechende NEX ist vollgepackt mitneuen technologischen Innovationen, darunter die ausfahrbareFrontkamera, die es sofort als ein echtes Smartphone der nächstenGeneration erkennbar macht. Neben seiner brandneuen NEX-Vorzeigeseriestellt Vivo außerdem die limitierte Auflage für den 2018 FIFA WorldCup Russia(TM) vor: das V9 Blue - ein Smartphone, das den Geist derFIFA Fußball-WM feiert und im Pavillon präsentiert wird.Vivo ist als Marke bekannt, die den Status quo mit Technologie dernächsten Generation und schönem Design herausfordert, und sie ladendie Fans ein, die Zukunft mit neuen Innovationen jenseits derVorstellungskraft zu erleben. Die revolutionäre ausfahrbareFrontkamera definiert die Aufnahme von Selfies neu. DasNEX-Smartphone wurde mit Spannung erwartet, seit es in denWM-Kampagnenvideos von Vivo gezeigt wurde. Es übertrifft alleErwartungen und bietet den Nutzern ein Smartphone-Erlebnis wie keinanderes.Beim Betreten des Pavillons haben die Fans die Möglichkeit, ihreeigenen besonderen Momente in der FIFA World Cup(TM)-Geschichte zuschaffen. Mithilfe der KI-Technologie von Vivo können sie lustige undaußergewöhnliche Selfies machen und gleichzeitig Unterstützung fürihre Lieblingsmannschaften zeigen. Die KI-Technologie von Vivo fürSelfies umfasst mehrere erweiterte Funktionen, wie z. B. KI-Filter,KI-Szenenerkennung und KI-Fotomontage. Um schon vor dem Eintritt insStadion eine Party-Atmosphäre zu schaffen, wurden DJ-Auftrittegeplant, die das Publikum in Stimmung bringen.Darüber hinaus haben die Fans die Möglichkeit, eine Reihe vonPreisen zu gewinnen, einschließlich Prämien und Vivo-Smartphones z.B. durch ein Roboter-Fußballspiel mit den neuesten Smartphones vonVivo und Gewinnspielen. Die Erlebnispavillons der Marke Vivo befindensich vor dem Luzhniki-Stadion in Moskau und dem Stadion in SanktPetersburg.Fußballfans konnten bei der Vivo Super DJ Show in derHalbzeitpause Livemusik genießen. Die Atmosphäre im Stadion warspannungsgeladen und die Fans feierten mit mitreißenden Melodien. DieVivo Super DJ Show wird während aller 64 Spiele zur Halbzeit und 90Minuten vor Spielbeginn für alle Spiele außer dem Eröffnungsspiel unddem Finale live aufgeführt.Die Vivo Super DJ Show ist Teil des Vivo Super Time-Projekts.Dieses Projekt setzt sich aus musikalischen Aktivitäten zusammen, umFans aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Vivo wird auch bei derDarbietung des offiziellen Liedes beim Finale mitmachen.Die Super Fan-Fotografen Sidelnikov Timur aus Russland und XiaoQuan aus China hatten 45 Minuten vor dem Eröffnungsspiel eineinmaliges Erlebnis mit einzigartigem Zugang zum Spielfeld und zumStadion. Mit dem V9 Smartphone von Vivo und seiner innovativenKameratechnologie konnten sie diese außergewöhnlichen Momente, beidenen sie nicht nur Zuschauer beim FIFA World Cup(TM) waren,festhalten und mit anderen teilen. Sie trieben die Kameratechnik desHandys bis an die Grenzen des Machbaren und machten brillante unddynamische Nahaufnahmen der Spieler beim Aufwärmen.Beim Vivo Super Fan-Fotografenprogramm werden 128 Fußballfans,Verbraucher und Spezialgäste, deren Leidenschaft die Fotografie ist,an diesem 2018 FIFA World Cup(TM) teilnehmen. Mit jeweils einemVivo-Smartphone ausgestattet, dokumentieren sie alleaußergewöhnlichen Momente mit beispiellosem Nahaufnahmen in denStadien und auf den Spielfeldern und teilen sie mit der Welt.Hinweise für Redakteure:Vivo ist eine globale Marke für enthusiastische junge Konsumenten.Im Jahr 2017 unterzeichneten sie einen sechsjährigenSponsoringvertrag mit der FIFA, der bis 2022 laufen und dasSponsoring der FIFA World Cups(TM) 2018 und 2022 sowie des FIFAConfederations Cup(TM) umfassen wird.Instagram: @VivomobileFacebook: @vivoMobileIntInformationen zu VivoVivo ist eine globale Smartphone-Marke, die mit modernsterTechnologie auf perfekte Klangqualität und ultimative Fotografiesetzt, und innovative und stilvolle Produkte für junge Menschenentwickelt. Sie haben mittlerweile über zweihundert Millionen Nutzerund sind eine der bevorzugten Marken junger Menschen weltweit. Vivoist ein offizieller Sponsor des FIFA World Cup(TM) und möchte jungeMenschen ermutigen, sich selbst auszudrücken und einen aktivenLebensstil zu führen.Weitere Informationen über unsere innovativen Smartphones findenSie auf: www.vivo.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706472/Vivo_FIFA_celebrations.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/706473/Vivo_FIFA_2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706474/VIVO_FIFA_celebration_3.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706475/VIVO_FIFA_celebration_4.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706476/VIVO_FIFA_celebration_5.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706477/VIVO_FIFA_celebration_6.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/706478/VIVO_FIFA_celebration_7.jpgPressekontakt:Kavi Saglani+65 6825 8088Kavi.saglani@octagon.comOriginal-Content von: Vivo, übermittelt durch news aktuell