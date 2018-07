Globale Smartphone-Marke beteiligt sich als erster Sponsor derFIFA-Weltmeisterschaft an der Musikaufführung des offiziellenWM-Songs vor dem FinaleMoskau (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke Vivo nahman der Musikaufführung des offiziellen WM-Songs teil, um diesenunvergesslichen und außergewöhnlichen Moment mit allen Fußballfans zuerleben, und beschloss damit ihr Sponsoring derFIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in RusslandTM.Während der offizielle Song der FIFA-Weltmeisterschaft "Live itUp" von Nicky Jam mit Will Smith und Era Istrefi gesungen wurde,hatte Vivo die Möglichkeit, 90 Sekunden lang auf einem Abschnitt derSpielfeldumrandung sein Markenzeichen zu präsentieren. Die Fans imStadium konnten die Show außerdem auf riesigen Leinwänden verfolgen,auf deren Rahmen "Vivo Nex" beworben wurde, das aktuelleVorzeige-Smartphone, dessen Markteinführung während derFIFA-Weltmeisterschaft erfolgt war.Die Präsentation war Teil des Projekts "Vivo Super Time", das ausverschiedenen Aktivitäten zum Thema Musik bestand und Musikfans ausder ganzen Welt zueinander bringen sollte. Dazu gehörte sowohl dieVivo DJ-Show, die großen Anklang fand und Fans und Musikliebhaber beiallen 64 Spielen vereinte, als auch Vivo Swag, eine Tanzbewegung, diesich die Vereinigung von Fußball- und Musikfans zum Ziel gesetzthatte, um ein Kult-Erlebnis für die FIFA-Weltmeisterschaft inRussland 2018 zu schaffen.Als weiterer Bestandteil der Kampagne "My Time, My FIFA WorldCup", hat Vivo auch das Programm "Vivo Super Fan Photographer"sorgfältig geplant. Das Programm erlaubte insgesamt 56 Fußballfans,Prominenten, Größen der Social Media, Medienpartnern und Zielkundenaus der ganzen Welt exklusiven Zugang zum Spielfeldrand, diebesondere Momente, wie das Aufwärmen vor den Spielen, aufnehmen undmit der Welt teilen sollten.Nach der Show beim Finale sagte Michael Chang, Brand Director fürdas internationale Geschäft bei Vivo: "Das war eine einzigartigeFIFA-Weltmeisterschaft. Vom Spielgeschehen auf dem Rasen über dasErfolgserlebnis, Teil der Präsentation des offiziellen Songs vor denFinalen zu sein bis hin zu dem Programm "Vivo Super FanPhotographer": wir fühlen uns geehrt, weil wir die Kultur derFIFA-Weltmeisterschaft mitfeiern und das wunderschöne Spiel den Fans,nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt, näher bringendurften.""Wir haben die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 gesponsert, um dieMarke Vivo weltweit sichtbar zu machen und um möglichen Kunden aufder ganzen Welt Vivos Leidenschaft für das Besondere unter Beweis zustellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir im vergangenen Monatausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben. Jetzt sind wir gespannt aufdas, was kommt, und freuen uns auf eine fortlaufende Verbindung zumFußball und auf weltweites Wachstum", so Chang weiter.Zur Feier des FIFA-Sponsoring, brachte Vivo in limitierter Auflagedas "Vivo V9 Blue" zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018(TM) aufden Markt und während des Turniers legte Vivo mit dem mit Spannungerwarteten, bahnbrechendem "Vivo NEX" nach. Das Modell aus der"nächsten" Generation Smartphones mit seinem rahmenlosen Display,On-Screen-Fingerabdrucksensoren, Bildschirm SoundCasting Technologieund einer hochschwenkenden Pop-up Selfie-Kamera lässt die Kunden dieZukunft und unvorstellbare Innovationen erleben.Als Teil seiner Kooperation mit FIFA war Vivo Sponsor des FIFA-Konföderationen-Pokals 2017. Vivo wird auch dieFIFA-Weltmeisterschaft in Katar 2022 sponsern.Fotos können hier heruntergeladen werden:https://www.webcargo.net/l/peeMp0G99A/Informationen für die Presse:Als globale Marke, die passionierte Jungkonsumenten ansprechenmöchte, hat Vivo 2017 eine sechsjährige Sponoring-Abmachung mit derFIFA getroffen, die bis 2022 laufen wird und die auch das Sponsoringder FIFA-Weltmeisterschaften(TM) 2018 und 2022 und desFIFA-Konföderationen-Pokals(TM) einschließt.Instagram: @VivomobileFacebook: @vivoMobileIntInformationen zu VivoAls globale Smartphone-Marke, die ihren Schwerpunkt auf dieEinführung perfekter Tonqualität und perfekter Fotografie auf derGrundlage von Spitzentechnologie legt, entwickelt Vivo stylischeProdukte für junge Menschen. Inzwischen haben wir über zweihundertMillionen Nutzer und sind eine der bevorzugten Marken junger Menschenweltweit. Als offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft(TM)glaubt Vivo, dass es wichtig ist, junge Menschen dazu zu ermutigen,sich kreativ selbst darzustellen und ihr Leben dynamisch zugestalten.Weitere Informationen zu unseren innovativen Smartphones findetman unter www.vivo.com.Pressekontakt:Kavi Saglani+6568258082Kavi.saglani@octagon.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/718666/Vivo_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/718667/Vivo_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/718669/Vivo_3.jpgOriginal-Content von: Vivo, übermittelt durch news aktuell