Vivo NEX 3, das überragende Game-Tool, hat Auftritt bei PUBG MOBILE Club Open 2019 Fall Split Global Finals

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - NEX 3 mit ultimativem Multi-TurboEngine und Turbo Mode hilft Gamern dabei, die Schlacht für sich zu entscheidenVivo, der offizielle Titel-Sponsor der PUBG MOBILE Club Open 2019 Fall SplitGlobal Finals, zeigte starke Präsenz bei dem Wettkampf, der von 29. November bis1. Dezember 2019 in Kuala Lumpur (Malaysia) ausgetragen wurde. Das führendeTechnologieunternehmen ermöglichte mit seinem Hochleistungs-Smartphone NEX 3einen reibungslosen Spielablauf, als die 16 besten Team um ein Preisgeld voninsgesamt 2,5 Millionen USD kämpften.NEX 3 ist der jüngste Neuzugang der exklusiven NEX-Flaggschiffserie von vivo. Esverkörpert die Markenstrategie für innovatives Design und zukunftsweisendeTechnologie und bietet maximale Gaming-Performance selbst für anspruchsvollstesmobiles Gameplay. NEX 3 bietet die neuesten Optimierungen und Upgrades für einherausragendes Gaming-Erlebnis.Gaming-Features, mit denen sich Gamer das ultimative Chicken Dinner verdienenkönnenNEX 3 bietet verbesserte Gaming-Features durch Leistungsmerkmale wie Multi-TurboEngine, eine Kombination aus Game Turbo, Center Turbo, Cooling Turbo und AITurbo. Dadurch kann man wirklich in das Game eintauchen.Das NEX 3 verfügt über einen Turbo Mode, der speziell für PUBG MOBILEkonfiguriert wurde. Bei aktivierter Funktion sind Optimierungsfunktionenverfügbar, die HDR + extreme unterstützen und eine stabile, hoheBildwiederholfrequenz bereitstellen. Diese exklusive Funktion ist aus derPartnerschaft zwischen vivo und PUBG MOBILE Club Open 2019 entstanden.Das Gerät unterstützt darüber hinaus Ultra Game Mode, bei dem Nachrichten undBenachrichtigungen unterdrückt werden, damit man sich voll auf den Spielgewinnkonzentrieren kann.Dreifachkamera für überragendes mobiles Betrachtungserlebnis und erstklassigeFotoqualitätNeben den beeindruckenden Gaming-Features zeichnet sich das NEX 3 durch einrandloses Waterfall FullView(TM) Display ohne Notch und einDisplay-Gehäuse-Verhältnis von 99,6 % aus. Für Gamer bedeutet das ein nochbesseres Betrachtungserlebnis.NEX 3 untermauert seinen Vorsprung in der Kameratechnologie mit einer64-MP-Hauptkamera inklusive 13-MP-Weitwinkelkamera und 13-MP-Telefoto-Kamera.Mit dieser beeindruckenden Kamerafunktion sind Fotos in HD-Qualität einKinderspiel.Dualband-Wi-Fi für ein flüssiges Gaming-ErlebnisDie Dual WLAN Acceleration-Technologie in NEX 3 bietet maximaleNetzwerkgeschwindigkeit durch Dualband-Wi-Fi für optimal abgestimmte Performanceohne Flimmern oder Verzögerungszeit. Für Gamer ist die unverzichtbar, besondersbeim Spielen von PUBG Mobile.NEX 3 nutzt die WiFi-Bänder 2,4 GHz und 5 GHz und verwendet fortschrittlicheAlgorithmen zur intelligenten Abfrage des Netzwerkstatus. So werdenVerzögerungszeiten im Mobilnetz reduziert und die Download-Geschwindigkeitenerhöht. Bei aktivierter Dual WLAN Acceleration-Technologie wird dasGaming-Erlebnis deutlich aufgewertet.Leistungsstarke Hardware für optimales MobilerlebnisNEX 3 ermöglicht Download-Geschwindigkeiten von über 1.500 Mbit/s undUpload-Geschwindigkeiten von über 140 Mbit/s. Bei Labortests konnte dieLatenzzeit um durchschnittlich 25 % verringert werden, wodurch sich dasGaming-Erlebnis noch einmal verbessert.NEX 3 ist mit Snapdragon 855 Plus und ultraschnellem UFS 3.0-Flashspeicherausgestattet. Es bietet klassenbeste Rechenleistung, reibungsloses Multitaskingund gegenüber UFS 2.1 eine um 79 % höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit. DieSpeicherkapazität des NEX 3 liegt bei 8 GB + 256 GB.NEX 3 verfügt über einen 4500-mAh-Akku und unterstützt 22,5 W Vivo FlashCharge-und C-DRX-Energiespartechnologien für insgesamt deutlich bessere Akkulaufzeitund kurze Ladezeiten.Link zu hochauflösenden Bildern:https://edelmanftp.boxcn.net/s/v636nwte4pg8d5y8x70v10i6w5w9vw19Informationen zu vivoVivo ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich dem Designtrendschaffender smarter mobiler Produkte und Dienstleistungen widmet. vivo hatsich der Errichtung eines dynamischen mobilen Internet-Ökosystems verpflichtetund verfügt derzeit über ein weit verzweigtes Forschungsnetzwerk mit F&E-Zentrenin San Diego, Shenzhen, Nanjing, Peking, Hangzhou und Taipeh. Diese Zentrenhaben sich auf die Entwicklung von Spitzentechnologien für dasVerbrauchersegment spezialisiert, einschließlich 5G, KI, mobiler Fotografiesowie zukunftsweisender Smartphone-Designs. vivo betreibt darüber hinaus 5internationale Produktionsstandorte in China, Südasien und Südostasien.vivos mobile Produkte und Dienstleistungen werden weltweit von über zweihundertMillionen Nutzern in Anspruch genommen. vivo verfügt über ein stationäresEinzelhandelsnetz in mehr als 1000 Städten rund um den Globus.INFORMATIONEN ZU PUBG MOBILEPUBG MOBILE basiert auf PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, das Phänomen, das dieWelt der interaktiven Unterhaltung 2017 im Sturm eroberte. Bis zu 100 Spielerlanden mit einem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel, um in einemWinner-Takes-All-Showdown ins Gefecht zu ziehen. Die Spieler müssen ihre eigenenWaffen, Gefährte und Versorgungsgüter ausfindig machen und sammeln und sämtlicheGegner auf einem visuell und taktisch ausgeklügelten Schlachtfeld, das Spielerin einen sich verkleinernden Spielbereich zwingt, besiegen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offiziellen PUBG MOBILE-Seitenauf Facebook (https://www.facebook.com/PUBGMOBILE/), Twitter(https://twitter.com/PUBGMOBILE) und YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCKuBf7CRNf4OYoDyTtAL5fg).