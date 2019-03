Vivid Sydney 2019 - Auftakt für die nächste Dekade der Innovation und Kreativität

Finanztrends Video zu



- Argyle Cut in The Rocks ist wieder im Programm, diesmal mit PixarAnimation Studios- Campbells Cove und Hickson Road Reserve erweitern den Light Walk- Gamechanger Spike Lee und Esther Perel sind Headliner für VividIdeas - The Cure, Rüfüs Du Sol, FKA Twigs & Underworld rocken VividMusic- 2019 Programmpunkte, Videoinhalte und Bilder stehen aufwww.vividsydney.com/media-centre bereitSydney (ots/PRNewswire) - Vivid Sydney, das weltgrößte Festivalfür Musik, Licht und kreative Ideen, geht ins elfte Jahr und wird vonFreitag, 24. Mai bis Samstag, 15. Juni 2019 mit einem inspirierendenVeranstaltungsprogramm, das jede Menge bekannte Namen bietet, dasnächste Jahrzehnt der Innovation und Kreativität für die Harbour Cityeinläuten.Sandra Chipchase, Destination NSW CEO und Executive Producer -Vivid Sydney, erklärte, "Australiens beliebtestes Festival, daspreisgekrönte Vivid, das mittlerweile im elften Jahr stattfindet,bringt Lichtkünstler, Musikschaffende und brillante Köpfe zusammen,um Sydney als Drehscheibe der Kreativwirtschaft im Asien-Pazifik-Raumzu präsentieren."Das vielfältige Vivid Sydney-Programm für 2019 ist groß angelegt,spannend und einmalig, und bietet für jeden etwas. Wer nichtsverpassen will, sollte seinen Trip nach Sydney eher früher als späterplanen".Vivid Sydney gehört zu Destination NSW, dem Tourismus- undVeranstaltungsbüro der Regierung von New South Wales (NSW), und wirdvon Destination NSW verwaltet und produziert. 2018 zog das Festival2,25 Millionen Besucher in seinen Bann und brachte der lokalenWirtschaft insgesamt 172,9 Millionen AUD an zusätzlichen Einnahmen."Ich bin stolz darauf, dass wir 2018 mit unserenMarketingaktivitäten eine Rekordzahl von 185,887 Pauschalreisen füreinheimische und internationale Vivid-Besucher absetzen konnten - einPlus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vivid Sydney gehört zu denVeranstaltungen, die keiner verpassen will und ist ein Magnet, derdie Menschen nach Sydney und NSW generell lockt", so Ms. Chipchaseweiter."Alter oder bestimmte Interessen spielen dabei überhaupt keineRolle, auch nicht, ob man das erste Mal in Sydney ist oder dort lebt- Vivid Sydney hat universellen Reiz. Das Programm für 2019 istumfassend und bietet behindertengerechte und allgemein zugänglicheInstallationen, Events und Eindrücke, die man für einen Abend oder 23Nächte genießen kann".Ms. Chipchase kündigte außerdem das neu hinzugekommene VividSchool für Schüler der Klassen 9 - 12 an, das der Jugend anschaulichdie kreativen Prozesse von Imagination, Gestaltung und Umsetzung vonKunstwerken, die auf Licht basieren, für diese globale Mega-Eventvermitteln soll."Diese Initiative wird es den Schülern und ihren Lehrernermöglichen, die Profis zu treffen, die hinter den legendärenLichtprojektionen an Sydneys Gebäudefassaden und dem Light Walkstehen, den illuminierten Pfaden, die das Vivid Sydney so einzigartigmachen. Sie können von den Künstlern, Designern und Technikernerfahren, wie und warum diese ihre Laufbahn eingeschlagen haben undwelche Chancen sie genutzt haben, um ihre Fähigkeiten für zukünftigeProjekte und Aufgaben zu entwickeln", sagte Ms. Chipchase.VIVID LIGHTDer diesjährige Light Walk vereint 50 Lichtkunstwerke, die sich,sorgfältig zur größten Outdoor-Galerie dieser Art in der südlichenHemisphäre kuratiert, über mehr als drei Kilometer erstrecken.Neu ist die Partnerschaft mit Pixar Animation Studios. Dasvielfach Oscar-prämierte Studio wird Sydneys denkmalgeschütztenArgyle Cut im Stadtteil The Rocks mit einer kreativen Lichtprojektionilluminieren, die Besucher jeden Alters begeistern und in einemvisuellem Festmahl hinter die Kulissen und die Evolution der kultigenAnimationen transportieren wird. Der wieder ins Programm der VividLightshow aufgenommene Argyle Cut ist mit den faszinierendenCharakteren der Pixar-Filme, darunter das heißgeliebte Duo Woody undBuzz Lightyear, einer der Hauptanziehungspunkte für die Besucher desFestivals.Für das heißerwartete diesjährige Lighting of the Sails, dieLichtinstallation auf den Segeln des Opernhauses von Sydney, wird derin Los Angeles ansässige chinesisch-amerikanische Künstler undFilmemacher Andrew Thomas Huang sein Austral Flora Balletpräsentieren - ein hypnotisierender Tribut an die exquisite Pflanzen-und Blütenwelt Australiens, integriert mit den Bewegungen einermenschlichen Tänzerin auf den sinnlichen Formen der Silhouette desSydney Opera House.Die Besucher können sich auch in diesem Jahr im Royal BotanicGarden Sydney verzaubern lassen, wo sie illuminierte Kunstwerkeerleben, die sowohl Licht als auch Natur widergeben. Das glühende,hin und her huschende, schwebende Firefly Field ist einefaszinierende Installation aus 500 fliegenden Lichtpunkten, die dasluftige nächtliche Ballett von winzigen Glühwürmchen simulieren.Der Betrachter wird durch KA3323,eine retro-futuristischeSatellitenschüssel, die von außerirdischem Pflanzenmaterialüberwuchert ist, das sich mysteriöserweise im botanischen Garteneingefunden hat, zum Nachdenken animiert, um sich zu fragen, welcheGeheimnisse wohl jenseits der Sterne liegen. I Hear You (But Do YouHear Me?), ein Array von LED-Lichtmasten, kreiert einen Raum zwischenzwei Menschen, die ein "Gespräch" beginnen können, das aus Licht undKlang besteht, und das Ungleichgewicht in der Meinungsäußerung imdigitalen Zeitalter hinterfragt.Gegenüber am Quay wird die beeindruckende Art-Deco-Fassade desMuseum of Contemporary Art Australia von der preisgekröntenaustralisch-kolumbianischen Künstlerin Claudia Nicholson,transformiert, die, gemeinsam mit Licht-Veterans Spinifex Group, ihrewilden Kunstwerke in Let Me Down neu erfindet, ein animierter Zyklusvon Schöpfung, Zerstörung und Regeneration, der durch die coolen undzeitgenössischen Klänge von Lonelyspeck untermalt wird.Direkt nebenan wird Samsung Electronics Australia, zusätzlich zurspektakulären Präsenz an der Foundation Hall, im First Fleet Parkmit Hilfe einiger der spannendsten Funktionen des Galaxy S10 auffaszinierende und nie zuvor dagewesene Weise Vivid Sydneyre-imaginieren.Watch your chips! am Standort The Rocks widmet sich demkollektiven Verhalten der Vögel und imitiert, wie Möwen sich gernemal mit Menschen anlegen, um ihnen Essbares wegzuschnappen, währendNostalgia Above die romantische Natur mit datenorientierterKlimatechnologie verknüpft und ein virtuelles Barometer erschafft,das Regen und Gewitter und klaren oder bedeckten Himmel vorhersagt.Campbells Cove ist wieder mit Ballerina dabei, ein zeitlosesTanzsolo, das am Ende des Hafens wie ein Traumbild schimmert, währendLet it Snow den Eindruck erweckt, dass sich gigantische Schneeflockenim Stadtwäldchen Hickson Road Reserve niedergelassen haben, wasbesonders vom Wasser her großartig aussieht.Zur Feier des "Internationalen Jahres der indigenen Sprachen" wirdder südliche Brückenpfeiler der Sydney Harbour Bridge mit Eora:Broken Spear, kuratiert von Rhoda Roberts AO, zum Leben erweckt. DasProjektionsdesign stammt von Electric Canvas. Dieses eindringlicheWerk erinnert daran, sich auf das Land und die Ursprünge unseresLebens und unserer Nahrung zu besinnen, und auf das zu hören, was dasLand uns sagen will.Die Fassade des Customs House ist erneut in eineUnterwasser-Wunderwelt transformiert. Under the Harbour von SpinifexGroup wird die Herzen von Jung und Alt gleichermaßen erobern. Diegeheimnisvolle submarine Dimension mit Meereswesen in Neonfarben,rätselhaften Pflanzen und nicht klassifizierbaren Überraschungensorgt für einen spaßigen und erstklassigen Ausflug in dieaußergewöhnlichen und höchst merkwürdigen Wasserwelten, der dasPublikum inspirieren und die Liebe zum weltberühmten Hafen von Sydneynoch weiter vertiefen wird.VIVID SYDNEY IN DEN BEZIRKEN DER STADTDie populären Stadtbezirke Taronga Zoo, Darling Harbour,Chatswood, Barangaroo und Luna Park sind 2019 ebenfalls in Lichtgetaucht.Am North Shore hat der Festival-Favorit Taronga Zoo's Lights forthe Wild seinen illuminierten Pfad mit interaktiven Laternen fürbedrohte Arten weiter ausgebaut. Zum sternengeschmückten asiatischenElefant, der leuchtenden Silberrücken-Gorillafamilie, deririsierenden Meeresschildkröte und dem Seedrachen gesellen sich nunSumatra-Tigerbabys, um die Geburt von drei neuen Tigerjungen und dasEngagement des Zoos für den Naturschutz hervorzuheben.Bereits im zweiten Jahr besticht Luna Park Sydney auch nachEinbruch der Dämmerung. Die Adrenalin-Freunde können hier in die Luftgehen und sich ihren Nervenkitzel diesmal mit der neuenFamilienattraktion Volaré holen, die mit tausenden von LED-Lichternbestückt ist, eine perfekte Ergänzung zum lichtgeschmücktenlegendären Riesenrad.Vivid Sydney in Chatswood ist ein Familienfavorit, der ganz imZeichen von Frieden und Harmonie steht. Das VeranstaltungszentrumConcourse wird mit Co-existence erstrahlen, einer großformatigenProjektion des ungarischen Künstlerkollektivs Limelight, währendMusikfreunde Shows von Vince Jones und Lisa Fischer und dieAufführungen des Willoughby Symphony Orchestra genießen können. VividIdeas ist hier mit einer Kombination aus Festival und Konferenz fürGamer-Girls und kostenlosen Sessions zu Clean Beauty, Fit-Tech undWellness vertreten.Barangaroo bietet ein Fest für die Sinne - der Exchange Place wirdjede Nacht in ein wundersames Winter Camp verwandelt, das Donnerstagbis Sonntag vom glühenden, sechs Meter hohen Geist Marri Dyin (GroßeFrau) besucht wird. Die Festivalbesucher wiederum sind eingeladen,sich ihrem Streifzug nach Nahrung durch illuminiertes Buschlandanzuschließen und köstliche, licht-inspirierte Kost in allenPreisklassen in über 40 Restaurants, Bars und Cafes zu finden.In Darling Harbour wird mit Robot SPACELand eine nicht allzu ferneZukunft imaginiert, in der eine neue Zivilisation aus unserenpostindustriellen Trümmern entsteht. Hier trifft man auf schierunglaubliche elektrisch betriebene automotive Super-Bots dieausgesandt wurden, um die Saat für eine bessere, grünere Zukunft zusäen.Vivid Sydneys Spielplatz für alle, die Tumbalong Lights, erstehterneut mit Unterstützung von Cushman & Wakefield als Partner fürZugang und Inklusion. Inspiriert von neuen Herausforderungen wirdplaySPACE supergroß angelegte Installationen zusammenführen, dieunerschrockenen Entdeckern die Möglichkeit geben, in Under the MilkyWay unter der Milchstraße zu wandern, mit Spaceballs zu spielen undPerspektiven mit See What I See zu tauschen. FürLow-Sensory-Erlebnisse, die die Sinne schonen, ist ebenfalls gesorgt.VIVID IDEASVivid Ideas bringt für 23 Tage und Nächte Gespräche, Vorträge,praktische Workshops und branchenspezifische Foren nach Sydney, diesich mit der Bedeutung von Liebe, Einsamkeit und Zughörigkeit inunseren schnelllebigen und immer und überall vernetzten Lebenauseinandersetzen.Das diesjährige Game Changers hinterfragt vorgeformte Meinungen zuethnischer Herkunft und Beziehungen. Der neue Maßstäbe für Hollywoodsetzende Regisseur Spike Lee spricht zu seinen persönlichenpolitischen Anschauungen, der Kunst, Geschichten zu erzählen und wieman Filme macht, die etwas aussagen, während Esther Perel, diekultige Psychotherapeutin und Schöpferin des enorm populären PodcastWhere Should We Begin? die Liebe von heute im digitalen Zeitalter aufden Prüfstand stellt und untersucht, auf welche Art und WeiseBeziehungen von Technologie beeinflusst werden.Die Serie The New Horizons ist in der Zukunft angesiedelt. Zu denHighlights zählen Future of Sex-Forscherin und Podcast-SchöpferinBryony Cole, die die Grenzen von Sextech absteckt, Marc Fennell lotetdas Thema Einsamkeit aus und wie und warum sich so viele Menschen inJapan überarbeitet und undersexed fühlen, und Eileen Ormsby wirft eingänsehauterzeugendes Schlaglicht auf die Schattenseiten desInternets. Wissenschaftler und Forscher von UTS, ABC und CSIRO werdenaufzeigen, was als nächstes in den Bereichen KI und Ethik,Weltraumforschung und weiteren kommen wird.In der The Mark Colvin Conversation: Net Worth werden sichPulitzer-Preisträger Sebastian Smee, Psychologin Jocelyn Brewer undKünstlerin und Autorin Holly Throsby den Wert von 'Seelenwelt undInnenleben' untersuchen und fragen, welchen Preis wir für unsereständige digitale Ablenkung zu zahlen haben.Vivid Art After Hours wird wieder in der Art Gallery of NSWstattfinden, mit kostenlosen Events an den Mittwochabenden, dieKunstaktivitäten, Live-Musik und Vorträge von kreativen Köpfen zumThema Zugehörigkeit kombinieren - darunter Comedian und'nicht-so-gute Buddhistin' Meshel Laurie, Rapper, Poet und Autor OmarMusa und Künstler Abdul Abdullah in Diskussion zum Thema kulturelleIdentität, und das Team, das für die ABC TV Hit-Show You Can't SayThat verantwortlich ist, die gesellschaftliche Vielfalt feiert.Die Citizens of the World-Workshops und andere praktische Sessionserschließen die wesentlichen Fähigkeiten für ein kreativeres, besserinformiertes und erfülltes Leben, und Semi Permanent ist wieder miteinem randvollen Programm für gutes Design vor Ort, diesmal mit VicePresident of Design für Uber, Michael Gough, und anderen großenNamen.Vivid Ideas Exchange ist wieder für 23 Tage auf Ebene 6 im Museumof Contemporary Art Australia zuhause. Geboten werden stimulierendeVorträge und Workshops, die Fähigkeiten vermitteln, mitzukunftsweisenden Branchenforen sowie in die Tiefe gehendeKonferenzen, Panels und Showcases, die Perspektiven aufzeigen undausloten, und Ideen hinterfragen.VIVID MUSICVivid Sydney rückt Sydneys Live-Music-Kultur ins Rampenlicht undbringt mit einflussreichen internationalen Acts und starkem Fokus aufLokaltalent ein Aufgebot auf die Bühne, das jeden beeindrucken wird.Der dynamische Electronic-Act RÜFÜS DU SOL und dergenre-sprengende Popstar FKA Twigs sind Headliner des diesjährigenCarriageworks-Programm, während die Warehouse Party des Jahres, CurveBall, kuratiert von Fuzzy Events, mit Hayden James, Touch Sensitiveund Mallrat auftrumpft.Die City Recital Hall präsentiert vier musikalischunterschiedliche Höhepunkte, zu denen die australische MusiklegendePaul Kelly und der führende australische Komponist James Ledger, der13 neue Songs und von Vögeln inspirierte Soundlandschaften aufführenwird, Pop-Darling Kate Miller-Heidke, und die internationalgefeierten Pianisten ZOFO und Concertos on Fire zählen.Vivid LIVE im Sydney Opera House feiert Musiker, die ganz weitvorne in ihrem Genre sind und als Visionäre den Ton angeben. Diebritischen Alternative Rock-Pioniere The Cure markieren den 30.Jahrestag ihres Geschichte machenden Albums Disintegration mit vierausverkauften Exklusiv-Auftritten in Australien. Die ebenfalls ausGroßbritannien stammenden Electronic-Giganten Underworld werden mitvier exklusiven Shows die Concert Hall in einen euphorischenDancefloor transformieren, während die angesagte amerikanischeSynthie-Popkünstlerin Maggie Rogers mit ihrer einzigartigen Fusionvon melodischem Folk und perkussiven Beats im Sydney Opera Housedebütiert, um ihre fantastische neue Platte Heard It in a Past Lifevorzustellen. Die gefeierte Singer-Songwriterin Sharon Van Ettenkommt für eine einzige, elektrisierende Performance nach Sydney, unddie einzige Sydney-Show des legendären Jazz-Pioniers Herbie Hancockdarf man einfach nicht verpassen.2019 steht für X|Celerates drittes großes Jahr und diePartnerschaft zwischen der Stadt Sydney und Destination NSW, die dasstetige Wachstum der florierenden Musikszene Sydneys unterstützt. 23Venues in der Innenstadt, darunter ein Friseursalon, eine Kirche undeine Brauerei, bieten die Bühne für aufstrebende Grassroots-Acts ausallen erdenklichen Genres wie z.B. The Catholics, Set Mo, Carlottaund I Know Leopard, während Heaps Gay wieder beim Qweens Ball in derSydney Town Hall dabei ist.Vivid Art After Hours wird an den Mittwochabenden erneut in derArt Gallery of NSW mit dem gemeinsamen Vivid Ideas and Music-Programmvertreten sein. Highlights sind Andrew Bukenyas Do the Spike Thing,
OKENYO die klanglich tief in das eintaucht, was das Menschseinausmacht, und JZ Lunar Capsule mit der Astronaut's Playlist, um dieMusikauswahl der Weltraumreisenden zu feiern, die sich dieApollo-11-Astronauten vor 50 Jahren vorgestellt haben.
VIVID SYDNEY SPONSORENVivid Sydney bedankt sich bei den Sponsoren für die Unterstützungvon Vivid Sydney 2019.
American Express ist zum dritten Jahr in Folge als Sponsor mit derAmerican Express Lounge in der Cruise Bar dabei, und unterstütztdarüber hinaus das Programm für die freiwilligen Helfer bei VividSydney.
Samsung Electronics Australia und der offizielle Energieversorgerdes Festivals, TransGrid, treten erneut als Partner auf, erstmaligist in diesem Jahr ist auch Pixar Animation Studios als Partnerdabei.
Zu den Unterstützern zählen die Stadt Sydney, Sydney Opera House,Technical Direction Company und 32 Hundred Lighting, und ICC Sydney.
Cushman & Wakefield ist zum dritten Jahr in Folge Vivid SydneysPartner für Zugang und Einbeziehung, die Partnerschaft fürNachhaltigkeit mit der Banksia Foundation und Informed 365 wirdebenfalls weitergeführt.
Vivid Sydney kooperiert mit folgenden Partnern: Art Gallery ofNSW, Australian Museum, BEMO, Carriageworks, Dallas Fort WorthInternational Airport, Event Engineering, Kennards Hire, Museum ofContemporary Art Australia, NSW National Parks & Wildlife Service,PropMill, Spinifex Group, State Library NSW.
Die offizielle Charity-Party findet zugunsten des Royal FlyingDoctor Service, South Eastern Section, statt.