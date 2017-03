Vivid Sydney 2017: noch größer, lebendiger und bildreicher

Neu dabei: Barangaroo Schauplatz Royal Botanic Garden Sydneyerweitert Goldfrapp, AIR und Nick Murphy bei Vivid MusicUS-KünstlerShepard Fairey als Headliner für Vivid Ideas Programm für 2017 undVideocontent unter:https://www.vividsydney.com/media-centreSydney (ots/PRNewswire) - Das weltweit größte Festival für Licht,Musik und Ideen, Vivid Sydney, wird 2017 noch größer, lebendiger undbildreicher. Als neuer Bezirk kommt Barangaroo dazu, der Lichtpfaddurch den Royal Botanic Garden Sydney wird erweitert, und imaginäreWesen transformieren die Segel des Sydney Opera House.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/477727/Audio_Creatures_ARTIST_Ash_Bolland.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/477728/Organic_Vibrations_ARTIST_Julia_Gorman_and_Danny_Rose.jpgVivid Light wird 23 Nächte lang, vom Freitag, 26. Mai bis Samstag,17. Juni, das Stadtbild mit Licht in eine kreative Leinwandverwandeln, Vivid Music kapert Sydneys Bühnen mit seinem bis datogrößten Musikprogramm, und Vivid Ideas bietet das globale Forum fürkreative Gespräche und den Austausch von Ideen.Vivid Sydney gehört zu Destination NSW, der für Tourismus undGroßveranstaltungen zuständigen bundesstaatlichen Regierungsstelle,und wird von Destination NSW verwaltet und produziert.Strahlende Lichter - Vivid LightDas Kaleidoskop der lebhaften Lichtspiele von Vivid Sydney wirdsich erstmalig nach Barangaroo erstrecken. Ein Lichtpfad vonInstallationen führt durch intime Gassen, vorbei an Uferpromenaden,ins Paradies für Feinschmecker. Die Besucher können vollständig in ADay in the Light eintauchen, ein Outdoor-Theater aus Licht und Klang,in dem sie Teil des Kunstwerks werden, und sich mit optischen Tricksin Trapdoor verblüffen lassen, das Stories aus der Geschichte vonBarangaroo erzählt.Auch in diesem Jahr erstrahlt der Royal Botanic Garden Sydney inden Lichtern des Festivals, und zwar umfangreicher denn je zuvor. DerWanderpfad, dem die Besucher durchs Herz der traumhaften Hafenoasefolgen, ist erweitert - hier werden mit Birds of Lumos, inspiriertvon der seltenen Rowi-Spezies des neuseeländischen Kiwi, farbigaufglühende und im Licht pulsierende Vögel zum Leben erweckt. Dienostalgischen Dipping Birds, gigantische, 2,5 Meter hohe illuminierteSkulpturen, ändern ihre Farben, während sie in einen Teich tauchen,und die schräg-freche Installation You lookin' at me?, die denVorübergehenden mit großen, grell scheinenden Augen zu folgenscheint, wird für Staunen sorgen. Sydneyland wiederum ist einPop-up-Wahrzeichen, das die Hafenstadt so richtig würdigt, und bieteteine wunderschöne und kultige Fotokulisse für Besucher undEinheimische gleichermaßen.Das Herzstück des Vivid Sydney Lichtpfads sind die Segel des zumWeltkulturerbe erklärten Sydney Opera House, die durch eine Reihe vonimaginären Kreaturen zum Leben erweckt werden. Die vom gefeiertenKameramann, Redakteur und Grafiker Ash Bolland entworfenen undkuratierten Audio Creatures sind Wesen, die mit der Umweltinteragieren, sich verwandeln, umschlingen und über die legendärenSegel hinweg bewegen.Erneut werden auch andere Ikonen der Stadt transformiert, darunterdie Fassade des Museum of Contemporary Art Australia, die sich mitOrganic Vibrations verwandelt, einer Kooperation zwischen deraustralischen Künstlerin Julia Gorman und dem in Paris ansässigenkreativen Künstlerkollektiv Danny Rose. Mit dem interaktivenLichtspiel Dreamscape können die Besucher ihre eigenen bunten Zeichenzur Skyline der Stadt hinzufügen, vom Circular Quay über den CahillExpressway bis zur Sydney Harbour Bridge.Sandra Chipchase, Destination NSW Chief Executive Officer undExecutive Producer von Vivid Sydney, erklärt, "Für 2016 können wirdie Rekordzahl von 2,31 Millionen Besuchern für Vivid Sydneyverzeichnen, ein Beweis für das beeindruckende Line-Up, dieungebrochene Innovationskraft und das kontinuierliche Wachstum desFestivals in den vergangenen neun Jahren."Vivid Sydney wird 2017 wieder mit einem starken Programm zu denLeitthemen Licht, Musik und Ideen überzeugen - die Besucher solltensich ruhig schon mal an die Reiseplanung machen, um sich visuell,kreativ und musikalisch von Vivid Sydney inspirieren zu lassen".Die populären Bezirke Chatswood, Taronga Zoo, Martin Place undDarling Harbour werden auch 2017 wieder Schauplatz des Geschehenssein.Das Geschäftszentrum von Chatswood ersteht mit seinen Gebäuden,Einkaufszentren, Straßen und Gassen neu als die retro-futuristischeintelligente Stadt Future City, Smart City mit genialenInstallationen und Lichtskulpturen, die von der 'Steampunk'Design-Ästhetik der dampfgetriebenen Maschinen des 19. Jahrhundertsinspiriert sind.Lights for the Wild im Taronga Zoo kommt wieder mit den riesigenLicht-Tierskulpturen, die die Besucher bei ihrem Debüt letztes Jahrso begeistert haben. Zu den Favoriten von 2016 werden sich diesmaleinige neue Charaktere und Überraschungen gesellen, unter anderem einSchwarm von summenden Bienen und ein gigantischer, interaktiver PortJackson-Hai.Martin Place wird zum Dreh- und Angelpunkt für die besten undpopulärsten Anbieter von Speisen und Getränken in Sydney, begleitetvon großen, interaktiven Lichtinstallationen. Highlights sind eineneue Version der mehrfach preisgekrönten 3D-Projektion Urban Tree 2.0und Deep Forest, ein urbaner Dschungel für Festessen mitFeuerstellen, Barbeque-Leckereien aus Porteno und etlichen derbesten, auf das Kochen mit offener Flamme spezialisiertenSpitzenköche in New South Wales.In Darling Harbour vereinen sich Laser, Stichflammen, Musik undFeuerwerk, und Wasserspiele - pro Minute werden achtundzwanzig TonnenWasser in die Luft geschleudert - zu einer spektakulären Schau, diedie Kraft von Kreativität und Innovation feiert. Das Magicians of theMist Wassertheater ist ein spektakuläres Display von Technik undKunst und steht für die digitale Ära.Spektakuläre Musik - Vivid MusicDer Beat von Vivid Music pulsiert mit einem Line-Up von über 250Veranstaltungen diesjährig heftiger denn je zuvor. Highlights sindein exklusiver Australien-Auftritt des elektronischen PopduosGoldfrapp und erneut die groß angelegte Live-Musik undKunstveranstaltung Curve Ball von Fuzzy Music, Venue ist jeweils dasCarriageworks.Auch in diesem Jahr gibt es die beliebten Vivid Music Events wieHeaps Gay, Soul of Sydney, Purple Sneakers und Tokyo Disco im TheArgyleVivid LIVE im Sydney Opera House ist eine eklektische Suite vonPerformances, die man auf keinen Fall verpassen sollte, auftretenwerden die einflussreiche amerikanische Folk-Rock-Band Fleet Foxes,die französischen Electronic-Superhelden AIR, die britische Sängerinund Songschreiberin Laura Marling und der australische Produzent undausgewiesene Hitgarant Nick Murphy.City Recital Hall löst sich mit dem unglaublichen MetamorphosisProgramm, das von Jazz über Dance Anthems zu multisensorischenMeisterwerken reicht, aus seiner klassischen Verwurzelung. Die ausSydney stammenden Indie-Rocker Dappled Cities stellen ihr neues AlbumIIIII (gesprochen als "Fünf") vor, die mit einem Grammy Awardausgezeichnete Jazzsängerin Dianne Reeves wird im Rahmen einerbesonderen, einmalig stattfindenden Performance die Bühne betretenund Paul Mac fungiert als Gastgeber einer Sound Bubble Sound Party.Erstmalig für Vivid Music hat sich Vivid Sydney mit der StadtSydney zusammengetan, um ein Programm über eine Vielzahl vonstädtischen Schauplätzen hinweg bieten zu können. Her stellen sichMusiktalente von der Basis und aufstrebende lokale Talente vor, zuden Highlights zählen ein neues Festival von Cake Wines hoch über denDächern der Stadt, Pie in the Sky, und der Showcase Women inElectronic Music in der Oxford Art Factory.Kings Cross zeigt sich wieder mit einem spannenden Line-Up vonPerformance-Musik, Kunst und 'Avant Cabaret', und präsentiertrichtungsweisend innovatives, unabhängiges, immersives Theater miteinem Flair von Boheme im Rahmen des Vivid KX Programms.Helle Ideen - Vivid IdeasDas Vivid Ideas-Programm setzt sich mit mehr als 200Veranstaltungen fort, die den Wandel der Kreativwirtschafterforschen, und inspirieren und begeistern. Headliner des VividIdeas-Aufgebots ist der kultverdächtige amerikanische KünstlerShepard Fairey, der die Grenzen von Kunst und Design verwischt. SeinOeuvre umfasst die Barack Obama HOPE-Kampagne, das OBEY GIANTKunstprojekt und die diesjährige, allgegenwärtige 'We ThePeople'-Initiative.Exklusiv für Vivid Sydney wird Fairey seinen Do-it-yourself-Ansatzvermitteln, über Karriere-Highlights sprechen und wie er es geschaffthat, seine Kreativität zu einer authentischen Stimme derStraßenkultur zu machen. Er wird außerdem live ein groß angelegtesöffentliches Wandgemälde an einer Mauer im Geschäftszentrum vonSydney kreieren und einige seiner bis dato berühmtesten Werke ineiner Pop-up-Ausstellung im Darling Quarter zeigen.Eine Reihe von Konferenzen wird in der ganzen Stadt Start-ups,aufstrebende Talente, Spezialisten und Unternehmer mit Erfindern undVordenkern auf Weltklasseniveau zusammenbringen. Highlights sind TheSunrise, das Start-ups mit erfolgreichen Gründern vernetzt; die SemiPermanent Serie mit intensiven interaktiven Erfahrungen, vermitteltdurch führende Köpfe von Getty Images, NIKE, Google und weiteren, undder Familienfavorit Robowars, wo einige der besten Ingenieure undRoboter-Experten des Landes ihre selbstgebauten Roboter gegeneinanderantreten lassen.The Vivid Ideas Exchange im Museum of Contemporary Art kannebenfalls mit einem vielfältigen Aufgebot an Vorträgen aufwarten, dievon aktiv praktizierenden Kreativen zu Themen, die von Mode bis zurKunst, Räume zu gestalten, Erzählkunst, Altersdiskriminierung,Marketing-Pitching, Gesundheit, Innovation, Big Data und VermischteRealität reichen, gehalten werden.Vivid Sydney SponsorenVivid Sydney dankt den Sponsoren des Festivals 2017, unter anderemden Partnern Huawei, Ford und American Express, den UnterstützernAllianz, Canon, City of Sydney, NSW Department of Industry, Google,Oracle Liquid, Property NSW, Sensis, Sydney Airport, Sydney OperaHouse, TAFE NSW, Technical Direction Company und 32 Hundred Lighting.Vivid Sydneys Partner für Zugänglichkeit und Einbeziehung ist Cushmanand Wakefield. Das Festival setzt seine Partnerschaft fürNachhaltigkeit mit der Banksia Foundation weiter fort.Das komplette Medienkit zu Vivid Sydney 2017,Progammankündigungen, Videomaterial und hochauflösende Bildereinschließlich Lichtdarstellungen für Vivid Sydney 2017 sowieBildmaterial der Festivalhighlights 2016 finden Sie unterwww.vividsydney.com/media-centre.Pressekontakt:Katie Lettice, Red AgencyM: +61 405 470 925E: katie.lettice@redagency.com.au und/oder vivid@redagency.com.auKate Campbell, Destination NSW,M: +61 418 126 211E: kate.campbell@dnsw.com.auMelissa Coates, Destination NSWM: +61 419 093 882E: Melissa.coates@dnsw.com.auOriginal-Content von: Destination NSW, übermittelt durch news aktuell