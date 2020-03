Vivid City ernennt Ex-Nike Greater China Marketing Director Danny Lee als Chief Creative Officer

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

London (ots/PRNewswire) - Vivid City, die China Out-of-Home (OOH)-Werbeagenturhat Danny Lee mit der Leitung kreativer OOH-Kampagnen in China beauftragt. DieErnennung wird ab dem 16. März 2020 wirksam.Lee verbrachte zuvor sechs Jahre bei Nike, um die Marke in der Region GreaterChina zu integrieren und zu führen. In dieser Zeit kreierte er unter anderem diepreisgekrönte Kampagne "Running makes the world go around" auf einem von ChinasHero-Bildschirmen auf dem kugelförmigen Metro-City-Gebäude in Shanghai. Vorseiner Tätigkeit bei Nike hatte er leitende Positionen bei Ogilvy, Wunderman undMindshare inne.Lee bringt die Fähigkeit mit, Aktivierungen, Projektionen und einzigartigeKonstruktionen zu konzipieren und zu realisieren, die das Netzwerk derLED-Bildschirme von Vivid City auf dem gesamten chinesischen Markt ergänzenwerden. Lee sagte, er freue sich darauf, mit den Kunden von Vivid Cityzusammenzuarbeiten: "Es ist zweifellos eine große Ehre für mich, die Gelegenheitzu haben, als Chief Creative Officer von Vivid City zu fungieren. Mein Ziel istes, unseren Kunden preisgekrönte und unvergessliche OOH-Markenerlebnisse auf demgesamten chinesischen Markt zu bieten".Alistair Ballantyne, Gründer und CEO von Vivid City, fügte hinzu: "Leesbisherige Arbeit in der Region China ist erstklassig. Wir freuen uns, unserenKunden einen kreativen Service zu bieten, der sicherstellt, dass ihre Kampagneneinzigartig und interaktiv sind und eine unvergleichliche visuelle Wirkung inChinas Top-Städten haben".Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zur Markensicherheit von GroupM zufolgegibt es in China Ad Fraud im Ausmaß von 18,7 Milliarden Dollar, was über 80% desgesamten digitalen Werbebetrugs weltweit ausmacht. Vor diesem Hintergrund undaufgrund der hohen Kosten von TV-Werbung in China, hat der OOH-Sektor eineglänzende Zukunft vor sich.Vivid City (http://www.vividcity.com/) ist eine OOH-Werbeagentur mit Büros inLondon und Shanghai.Medien verfügbar / bereitgestellt:Foto von Danny LeeBericht von GroupM (S. 29)https://www.groupm.com/news/groupm-brand-safety-guide-2019Links zu Vivid City:- Vivid City Website (https://vividcity.com/)- Vivid City auf Instagram(https://www.instagram.com/vividcitymedia/)- Vivid City auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/vividcitymedia)- Vivid City auf Vimeo (https://vimeo.com/vividcitymedia)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081377/Danny_Lee.jpgFür Medienanfragen und Interviews wenden Sie sich bitte an:Alistair Ballantynealistair@vividcity.com (file:///E:/TempXE/alistair@vividcity.com)Pressekontakt:+44(0)7811-206-873Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141903/4535846OTS: Vivid CityOriginal-Content von: Vivid City, übermittelt durch news aktuell