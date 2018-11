Vivendi: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Vivendi bei den Aktionären gestoßen. Jens Becker hat sich die Vorkommnisse im Rahmen einer Analyse einmal genauer angeschaut. Folgendes hat er dabei herausgefunden:

Der Stand! Am 21.11. um 14:33 Uhr notierte Vivendi an der Heimatbörse EN Paris im Markt „Telekommunikationsdienste“ mit 21,07 EUR. Die Entwicklung! In den letzten 12 Monaten gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.