VivancoDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Heimatbörse Frankfurt notiert Vivanco per 15.07.2019, 22:10 Uhr bei 3.48 EUR. Vivanco zählt zum Segment "Unterhaltungselektronik".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Vivanco mit einem Wert von 9,44 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 76,44 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Vivanco-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Vivanco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34.7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 0,3 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35 Prozent im Branchenvergleich für Vivanco bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4.07 Prozent im letzten Jahr. Vivanco lag 30,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.