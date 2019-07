Vivacom, Bulgariens größtes Telekommunikationsnetz, gewinnt Rechtsstreit in England

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Das englische Handelsgerichthat einen Versuch von Offshore-Unternehmen abgewiesen, das Eigentuman Vivacom, Bulgariens größtem Telekommunikationsnetz, anzufechten,gerade als das Unternehmen an neue Investoren verkauft wird.LIC Telecommunications SARL aus Luxemburg und Empreno VenturesLimited von den Britischen Jungferninseln wollten eine Transaktionaufheben lassen, durch die Vivacom im Rahmen eines Verkaufsverfahrensmit etlichen Wettbewerbern an ihre jetzigen Eigentümer verkauftwurde, nachdem die vorherigen Eigentümer des Unternehmens nicht inder Lage gewesen waren, ein Darlehen abzuzahlen.Nachdem die Kläger bereits mehrfach vor luxemburgischen undbulgarischen Gerichten geschlagen worden waren, wandten sie sich mitdem Argument an England, dass der Verkauf ein Schwindel gewesen sei,das Unternehmen unter Wert verkauft worden sei und die Transaktionfür ungültig erklärt werden müsse.Nach 6 Verhandlungstagen wies die englische Richterin JusticeMoulder die neueste Klagereihe in ihrer Gesamtheit ab und erklärtesie für gegenstandslos.Spas Roussev, der größte Anteilseigner von Vivacom, begrüßte dieEntscheidung:"Dieses Unternehmen wurde durch einen völlig legitimenWettbewerbsprozess erworben. Seitdem haben sich die Kläger bemüht,die Eigentumsübertragung auf vielfältige Weise anzufechten. Siewaren damit erfolglos. Sie haben versucht, das Unternehmen über dieMedien und durch hartnäckige Rechtsstreitigkeiten zu schädigen, umselbst die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen. Sie sindjedoch an jeder Hürde gescheitert."Vivacom ist das profitabelste Telekommunikationsunternehmen aufdem Balkan und bietet Festnetz- und Mobilfunkdienste an.Link zum Urteil: http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2019/1747.html&query=(lic)+AND+(telecommunications)Pressekontakt:Jonathan HawkerE-Mail: jh@slatecampaigns.comTel.: +44-(0)797990-7000Original-Content von: Vivacom, übermittelt durch news aktuell