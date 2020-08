Viva la Klartext! Die Live-Sprechstunde zum Thema Hausbau / Peter Hofmann, Geschäftsführer Living Haus, holt sich für den Live-Stream Gesprächspartner zum Thema Hausbau vor die Kamera. Premiere: 3.9. (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Ein Mann. Ein Sofa. Unterwegs durch Deutschland. "Viva la Klartext! Die Live-Sprechstunde zum Thema Hausbau." Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus, macht sich für das neue Streaming-Format auf den Weg: Mit seinem blauen Sofa fährt er zu seinen Gesprächspartnern quer durch die Republik und spricht mit ihnen über alles Mögliche rund um den Hausbau. Dabei beantworten sie die Fragen, die ihnen die Zuschauer vor und während der Sendung auf den Social Media-Kanälen von Living Haus stellen. Live mittags bei Facebook und YouTube.Bei der Premiere am Donnerstag, 3. September, ab 12.34 Uhr, gönnt Hofmann sich noch ein Heimspiel: Er sitzt im Living Haus Musterhaus Chemnitz mit dem Finanzierungsexperten Fritz Röhrenbeck vom Living Haus Partner Heun Finanz zusammen. Gemeinsam zeigen sie, wie Bauherren mit einem als I-KON 40+ konfigurierten Living Haus bei maximal niedrigem Energieverbrauch die maximal höchste Förderung in Anspruch nehmen können. Und wie sie dank staatlicher Förderung das Upgrade der Gebäudedämmung vom Effizienzhaus 55 zum sparsameren Effizienzhaus 40+ quasi geschenkt bekommen.In ihrem Gespräch greifen die beiden auch Fragen auf, die Fans, Interessenten und Baufamilien vor und während der Sendung auf den Social Media-Kanälen von Living Haus stellen. Die Fragen, die in der Mittagssendung nicht drankommen, nimmt Hofmann mit in die zweite Runde am Abend: Ab 21 Uhr sitzt er noch einmal mit seinem Gesprächspartner vor der Kamera, um die Fragen all derer zu beantworten, die mittags keine Zeit hatten. Natürlich ebenfalls im Live-Stream. Kommen sie nicht on air dran, dann erhalten die Fragesteller zumindest im Chat die gewünschten Informationen.Für die zweite Folge von "Viva la Klartext!" fährt Hofmann nach Süddeutschland. Dort besucht er die Living Haus Bauherren Steffi und Sened. Living Haus Fans kennen die beiden schon aus ihrer YouTube-Serie, in der sie ihr Hausbauerlebnis teilen. Im Oktober wohnen sie ein gutes Dreivierteljahr in ihrem Living Haus. Grund genug für einen Besuch und Plausch auf dem blauen Sofa. Im November führt seine Deutschlandreise Hofmann nach Berlin, wo er sein Sofa in der Zentrale von ImmoScout aufstellt, um mit den Experten schlechthin über das für viele Bauherren heiße Thema Grundstücke zu sprechen. Weitere Stationen auf der "Viva la Klartext!"-Reise durch Deutschland folgen.Premiere: 3. September, 12.34 Uhr live bei Facebook und YouTubeMehr Informationen stehen online: https://www.livinghaus.de/go/vivalaklartextÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der Ausbauhaus-Spezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/Pressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/4684325OTS: Living HausOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell