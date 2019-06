Viva la Fertighaus / Fertigbauquote in Deutschland zum ersten Mal über 20 Prozent (FOTO)

Schlüchtern (ots) -Erstmals entscheiden sich mehr als 20 Prozent der Baufamilien fürein Fertighaus: Im ersten Quartal 2019 kletterte der Anteil derFertighäuser bei den Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuserauf 20,9 Prozent, wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF)unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts jüngstmitteilte. Damit setzen anteilig immer mehr Baufamilien auf dieVorteile eines vorgefertigten Hauses. Vor allem zukunftsfähigeEnergiekonzepte machen moderne Fertighäuser attraktiv. Dieintelligente Kombination aus konstruktiv bedingt platzsparenderDämmung, effizienter Wärmepumpentechnologie und einerPhotovoltaikanlage samt Stromspeicher sorgt für höchsten Komfort beiminimalem Energieverbrauch und für Kostensicherheit in Zeitensteigender Energiepreise. So erfüllen diese Häuser dieFörderkriterien der KfW-Bank für umweltschonendes Bauen und sorgenauch dafür, dass Energie für Baufamilien in Zukunft bezahlbar bleibt.Der Ausbauhausspezialist Living Haus hat Häuser, die diese Ansprücheerfüllen, eigens mit einem eigenen I-KON Siegel ausgewiesen.Auch die kurze Bauzeit spielt bei der Entscheidung für einFertighaus oft eine maßgebliche Rolle. Dadurch können sichBaufamilien frühzeitig ganz darauf konzentrieren, ihr Haus zu ihremZuhause zu machen. Sie können direkt nach dem Aufbau ihres Hauses -was in der Regel nur ein oder zwei Tage dauert - loslegen und innenalles ganz nach ihrem Geschmack gestalten. Baufamilien, die denInnenausbau teilweise oder ganz selbst in die Hand nehmen möchten,stellt Living Haus als einziger Anbieter der Branche sogar einenAusbau-Coach zur Seite. Der zeigt ihnen an drei Tagen im neuen Hausalles, was sie für die erfolgreiche Innengestaltung ihres Hauseswissen möchten. Darüber hinaus genießen Baufamilien weitereumfangreiche Leistungen. "Bei Living Haus optimieren wir die Stärkendes Fertigbaukonzepts und bieten unseren Baufamilien umfangreicheMöglichkeiten, ihr Haus ganz nach ihren Vorstellungen zuverwirklichen", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von LivingHaus. "Die Qualität made in Germany ist dabei ein Grundpfeiler.Darüber hinaus streben wir danach, den gesamten Hausbauprozess soeinfach und positiv wie möglich zu gestalten. Deshalb sind bei unsalle wesentlichen Leistungen wie beispielsweise die Bodenplatte, derArchitekt oder die wichtigen Bauversicherungen einfach mit drin.Unsere Baufamilien müssen sich darum nicht extra kümmern.Gleichzeitig können sie sicher sein, dass ihr Haus nachhaltig undzukunftssicher gebaut ist. Dafür stehen beispielsweise dieserienmäßige Nachhaltigkeits-Zertifizierung durch die DGNB und unserI-KON Siegel."Mit dem I-KON Prinzip macht Living Haus (https://livinghaus.de)Baufamilien weitgehend unabhängig von stetig steigendenEnergiekosten. Dafür hat die Ausbaumarke bekannte Bausteine neuzusammengedacht - für bezahlbare Energie und eine nachhaltigere Welt.Im Zentrum des Konzepts steht die Produktion des eigenenumweltfreundlichen Sonnenstroms mit einer Photovoltaik-Anlage - inVerbindung mit einem Wechselrichter und einem Batteriespeicher. Diesparsame und effiziente Wohlfühl-Klima-Heizung sowie die idealeDämmung machen ein Living Haus zu einer sicheren Investition. Damitnicht genug: Der Living Haus Zuhause-Kredit zu besondersinteressanten Sonderkonditionen macht den Einstieg in die Zukunftnoch einfacher.In den Jahren 2017 und 2018 lag die Fertigbauquote noch knappunter 20 Prozent. Am beliebtesten sind Fertighäuser mit einemMarktanteil von 39 Prozent in Baden-Württemberg und mit 30,9 Prozentin Hessen.Über Living Haus Viva la Zuhause!Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet derhessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr.Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zurpraktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinenBaufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt.Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangenvon der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei derGrundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie demAusbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching imeigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl ausHunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvariantenund Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihreVorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualitätmade in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich imHausbauwerk in Hessen gefertigt.Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. MehrInformationen: https://livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH,Sven Keller,Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell