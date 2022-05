Viva Wallet erweitert seine Zahlungslösungen um Karten des Discover® Global Network

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -Viva Wallet, (https://www.vivawallet.com/de_de/ecommerce-solutions-de) die europäische Neobank mit Präsenz in 24 Ländern, die Unternehmen aller Größen Kartenakzeptanzdienste sowohl für physische als auch für Online-Geschäfte anbietet, gibt heute ihre Zusammenarbeit mit Discover® Global Network bekannt.Alle Viva Wallet-Händler in ganz Europa können ab sofort Discover®-, Diners Club International®- und Netzwerk-Allianz-Karten akzeptieren und so ihren Kundenkreis erweitern, denn weltweit gibt es mehr als 280 Millionen Discover® Global Network-Karteninhaber.Karten, die über das Discover® Global Network laufen, werden auf mobilen Geräten mit der Viva Wallet POS App (https://www.vivawallet.com/de_de/tap-on-phone), an Kartenterminals sowie in Smart Checkout (https://www.vivawallet.com/de_de/ecommerce-solutions-de), dem Viva Wallet Zahlungsgateway für Online-Shops, akzeptiert.,,Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Discover® bekannt zu geben. Da wir weiterhin in wichtigen Regionen und Händlersegmenten expandieren, wollen wir unsere Position durch Partnerschaften mit großen Zahlungsnetzwerken wie Discover® stärken. Wir wollen unsere Zahlungstechnologien weiter ausbauen, indem wir hochwertige, innovative und sichere Zahlungslösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse von großen und kleinen Unternehmen in ganz Europa zugeschnitten sind", so Giannis Vlasiou, Head of Acquiring, Viva Wallet.,,Viva Wallet ist der erste Acquiring-Partner, der die Akzeptanz des Discover® Global Network durch Tap-on-Mobile-Technologie anbietet", sagt Chris Winter, Vice-President of Global Acceptance bei Discover®. ,,Diese Zusammenarbeit wird unseren Karteninhabern noch mehr Möglichkeiten bieten, mit der neuesten Zahlungstechnologie zu bezahlen."Das Discover ® Global Network umfasst Discover®, Diners Club International® und PULSE® sowie mehr als 25 Allianzpartner-Netzwerke in Ländern wie: Brasilien, Südkorea, Nigeria, Indien und der Türkei. Es ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten mit mehr als 60 Millionen Händlerstandorten vertreten.Viva WalletViva Wallet ist die führende europäische Cloud-basierte Neobank, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs schon heute ermöglicht. Mit seiner Präsenz in 24 Märkten ist es das Zahlungsinstitut mit der größten Marktpräsenz in Europa. Viva Wallet hat sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlen und bezahlt werden, zu verändern. Dazu bietet Viva Wallet einheitliche, aber dennoch lokalisierte, fortschrittliche End-to-End-Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr und integrierte Bankdienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zu den neuesten Innovationen gehören die "Tap-on-Phone Viva Wallet POS-App", die jedes Android-Handy in ein Kartenterminal verwandelt, und das "Smart Checkout"-Zahlungsgateway, das die Conversion um 21 % steigern kann. Das Unternehmen, das sich für eine nachhaltige bargeldlose Wirtschaft einsetzt, nutzt die Kraft seiner revolutionären internen Technologien, um digitale Zahlungsdienste in 19 Sprachen und 10 Währungen mit über 24 Zahlungsmethoden anzubieten.Foto 1: https://mma.prnewswire.com/media/1815595/Viva_Wallet_x_Discover_Global_Network1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1815595/Viva_Wallet_x_Discover_Global_Network1.jp)Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/1815596/Viva_Wallet_x_Discover_Global_Network2.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1815596/Viva_Wallet_x_Discover_Global_Network2.jp)Pressekontakt:Viva Wallet Press Office,pressoffice@vivawallet.com,+30 6981727735Original-Content von: Viva Wallet, übermittelt durch news aktuell