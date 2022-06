Die Viva-Technology ist zurück und findet vom 15. bis 18. Juni in Porte de Versailles, Paris, und weltweit online statt

Paris (ots/PRNewswire) -VivaTech, Europas größtes Start-up- und Tech-Event, ist zurück und findet vom 15. bis 18. Juni in Paris und weltweit online statt.Während des Konferenz-Briefings am Dienstag, 31. Mai, wurden Highlights, Themen, erste Ankündigungen und Exklusivitäten vorgestellt.ECKDATEN- 3 Fachtage, vom 15. bis 17. Juni – 1 Tag für die breite Öffentlichkeit, am Samstag, den 18. Juni 2022- Halle 1: 45.000 m², unter strenger Einhaltung der Hygienebestimmungen- Mehr als 2.000 Aussteller, davon 1.700 Start-ups in einem 100%igen Face-to-Face-Modell, das durch einen digitalen Baustein ergänzt wird- Mehr als 60 öffentliche Akteure und internationale Organisationen, darunter 30 Länderpavillons- 3 Konferenbereiche- 1 Land des Jahres: Indien- 1 neu gestaltete Entdeckungszone- 3 Vernetzungsbereiche zur Erleichterung von Diskussionen- 1 Medienlounge- Mehr als 50 Herausforderungen in Top-Trendbereichen wie Blockchain, Metaverse, AR/VR, Tech4Good, die Zukunft der Arbeit, Smart Cities und Mobilität – 4500 teilnehmende Start-ups- Die Rückkehr von VivaTech News mit eigenen Sendestudios- Mehr als 500 Innovationen vorgestellt- Mehr als 300 inspirierende Redner- 3 Tage mit wichtigen Unternehmensprogrammen: der Tag „Future of Work Program" am 15. Juni, in Partnerschaft mit ManpowerGroup und Salesforce; das „CMO Program" am 17. Juni, unterstützt von MediaLink, McKinsey & Company, Linkedin, Infopro Digital Media und JCDecaux, und das „CTO Forum" am 17. Juni, in Partnerschaft mit Scaleway und Sopra Steria.Zu den inspirierenden Rednern dieser Ausgabe gehören Changpeng Zhao (Gründer & CEO – Binance); Cristiano Amon (CEO – Qualcomm); Jimmy Wales (Gründer – Wikipedia); Sarah Franklin (CMO – Salesforce), Bret Taylor (Co-CEO – Salesforce & Chairman of the Board – Twitter); Ryan Rolansky (CEO – LinkedIn); Garry Kasparov (Avast-Botschafter); Yann LeCun (VP & Chief AI Scientist – Meta); Jared Spataro (CVP Modern Work – Microsoft); Christel Heydemann (CEO – Orange), um nur einige zu nennen.Und mehr als 500 Innovationen, die die Welt von morgen gestalten werden!Die Pressemappe:https://vivatechnology.com/presskitMehr Informationen:https://vivatechnology.com/?ca=FPGBM8DY&utm_source=Cision&utm_medium=media-partnership&utm_campaign=DP-Link&utm_content=homepageContact: vivatech@publicisconsultants.com (mailto:vivatech@publicisconsultants.com)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1830602/Viva_Technology.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1830601/Viva_Technology_logo.jpgOriginal-Content von: Viva Technology, übermittelt durch news aktuell