VivaStories: Viva Technology - wo sich Startupper mit etablierten Unternehmen vernetzen

Paris (ots/PRNewswire) -Die Ergebnisse des Jahres 2018 bestätigen Viva Technology inseiner führenden Rolle als Accelerator für Start-upsParis, 25. Oktober 2018 - Viva Technology, der weltweiteTreffpunkt für Start-up-Unternehmen und Führungskräfte, bieteteinzigartige Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit führendenUnternehmen.Rund 53 % der Teilnehmer von Viva Technology sind leitendeAngestellte, 22 % sind Start-ups. Jüngste Statistiken zeigen: 83 %der Unternehmer, die die VivaTech besuchten, waren mit der Qualitätder angetroffenen Start-ups zufrieden, 86 % waren mit der Qualitätder Kontakte und Leads zufrieden.***Julie Ranty und Maxime Baffert, Co-Geschäftsführer von VivaTechnology, erläutern hierzu: "Neben anderen Events ist unserKooperationsmodell von Start-up-Unternehmen und etablierten Konzerneneine absolut einzigartige Möglichkeit für junge Start-ups,großartigen Support zu erhalten und ihr Wachstum zu beschleunigen."Im Zuge der Vorbereitung unserer vierten Auflage von VivaTech am16. bis 18. Mai 2019 im Ausstellungspark Porte de Versailles in Parisgeben wir einen kurzen Überblick über inspirierende VivaStories ausdem Jahr 2018:- Zouzoucar mit Volkswagen VE/"Safe Ride-Pooling" für Schulkinder:"Das hat die Geschäftsentwicklung ganz entscheidend angekurbelt."- Immersive Factory mit Vinci Energies, Bouygues und Air Liquide/VR-basierte Schulungen für Sicherheit am Arbeitsplatz: "ImAnschluss an VivaTech haben wir mit allen drei KonzernenNeugeschäft abgeschlossen."- Toufoula Kids mit Orange/Erweiterte Realität und Edutainment fürArabisch-Sprecher: "Erwähnen wir die Teilnahme an VivaTech inunseren Pitches, macht uns das in den Augen der Investorenbesonders glaubwürdig und kann uns dabei helfen, neue Märkte zuerschließen."- Hero mit LVMH/Live-in-Store-Expertise für Online-Shopper: "Wirinteragieren mit mehr Maisons von LVMH. Wir trafen einige ihrerwichtigsten Stakeholder, die wir vorher noch nicht kannten."Link zur vollständigen Pressemitteilung:https://dam.vivatechnology.com/CP-OCT-VIVASTORIES-EN.pdf***Quelle: GoudLink Besucherbefragung 6. bis 13. Juni 2018 mit1624 Befragten, die Teilnehmer der VivaTech mit B2B-Dauerkarterepräsentieren.Über Viva TechnologyVivaTech wird gemeinsam von der Publicis Groupe und der Groupe LesEchos veranstaltet und ist weltweiter Treffpunkt von Start-ups undFührungskräften zu Ehren der Innovation. Das internationale Eventwidmet sich dem Wachstum von Start-up-Unternehmen und der digitalenTransformation und Innovation und findet vom 16. bis 18. Mai 2019 imAusstellungspark Porte de Versailles in Paris statt. Mehr als 100.000Besucher nahmen an der dritten Auflage teil, eine Steigerung von über47 % in einem Jahr. Viva Technology 2019 wird auf diesem Erfolgaufbauen und Start-ups, Unternehmer und Führungskräfte, Investoren,Wissenschaftler, Studenten und Medien aus aller Welt zusammenbringen.Weitere Informationen unter http://www.vivatechnology.com und@VivaTech.