VitiSpheres® von Clariant transportiert kosmetische Wirkstoffe in die Haut (FOTO)

Muttenz (ots) -»Was ist hier drin?« ist eine der häufigsten Fragen, dieKosmetikerinnen, Drogisten und Apotheker hören. Gemeint sind mit derFrage praktisch immer die Wirkstoffe in Cremes, Lotionen oder anderenMitteln. Genauso wichtig wäre aber die Frage »Wie wird esgeschützt?«. Denn viele in der Dermatologie wichtige Wirkstoffe, wiezum Beispiel die Vitamine A, E und C, erreichen ohne eine sinnvolle»Verpackung«, in der sie in die Haut transportiert werden, gar nichtdie Hautschicht, in der sie wirken sollen.Das fängt schon damit an, dass viele Wirkstoffe sehr schnelloxidieren - ähnlich wie Guacamole, die beliebte Avocado-Creme, die ander Luft sehr schnell braun und unappetitlich wird. Nur geschiehtdieser Oxidationsprozess bei vielen Kosmetika nicht erst auf der Hautoder nach dem Verfallsdatum auf der Packung, sondern oft schon in derFabrik beim Abfüllen. Die verwendeten Wirkstoffe haben zwar einennachgewiesenen Effekt, doch das fertige Produkt ist schon bei derAnkunft im Laden wirkungslos. Eine weitere Folge kann sein, dass dieoxidierten Wirkstoffe zu Reizungen der Haut führen.Wie gefüllte SchokokugelnDas Problem ist schon lange bekannt. Und genauso, wie man dieGuacamole mit Zitrone vor der Oxidation schützt, gibt es auch fürWirkstoffe so genannte »Encapsulation Systems«. Bisherige Systemebenötigten aber oft hohe Temperaturen, was den Wirkstoffen schadenkann. Zudem hüllen einige Verkapselungs-Systeme den Wirkstoff so gutein, dass dieser nur noch teilweise oder fast gar nicht mehrfreigesetzt wird, was wiederum nicht den erwünschten Effekt ergibt.All diese Probleme löst das Verkapselungs-System VitiSpheres® vonClariant. Sebastian Dahms aus Frankfurt hat das Verfahren einstentwickelt und leitet bei Clariant nun den Bereich als »Head ofEncapsulation Technologies«. Neu an dieser Technik ist, dass sie denjeweiligen Wirkstoff wie winzig kleine Kügelchen umschliesst. Unterdem Mikroskop sieht eine Hautcreme mit VitiSpheres® aus wie eingrosser Haufen gefüllter Schokokugeln: der weisse Wirkstoff umhülltvon einer Schokolade-Einkapselung.Entscheidend ist der wasserundurchlässige FilmEinmal aufgetragen, bildet die Hülle von VitiSpheres® wie eineSonnencreme einen Film gegen äussere Einflüsse. Diese Schicht schütztden Wirkstoff auch auf der Haut vor Sauerstoff und vermeidet so dieOxidation. Zudem ist der Film wasserundurchlässig. Er schliesst damitFeuchtigkeit an der Hautoberfläche ein und vermeidet, dass sieverdunstet. Wie in der Sauna öffnen sich dadurch die mikroskopischkleinen Übergänge in den äussersten Hautschichten und ermöglichen esden Wirkstoffen, in die Haut einzudringen. Wichtig ist dabei, dassnur der Wirkstoff und nicht das Trägermedium oder eben derVitiSpheres®-Film in die Haut eindringt. Der Film ist biologischabbaubar und wird später beim Duschen abgewaschen, wie jede andereBody Lotion oder Sonnencreme.Mittlerweile wird das VitiSpheres® System in sehr vielen Kosmetikawie Anti-Faltencremes, Anti-Aging-Produkten oder Sun-Blockerneingesetzt. Vor allem bei Produkten im High-End-Bereich wird dieseArt der Verkapselung immer populärer.»Der grosse Vorteil von VitiSpheres® ist, dass die Wirkstoffeeinfach bei Raumtemperatur hineingerührt werden können«, betontSebastian Dahms. Dagegen funktionieren andere Systeme oft nur beihohen Drücken und Temperaturen. Das benötigt zum einen sehr vielEnergie, zum anderen muss dafür oft die ganze Formulierung desProdukts, quasi das Kochrezept der Creme, an die Verkapselungangepasst werden. Bei VitiSpheres® ist es umgekehrt. Wie Salz oderWasser wird es problemlos Teil eines jeden Rezeptes: einfachumrühren, fertig.Für Kundinnen und Kunden, die Anti-Aging-Cremes oder andereKosmetika kaufen, hat das signifikante Vorteile. Die Verkapselungführt dazu, dass viel mehr von dem Wirkstoff, für den sie letztlichbezahlen, auch wirklich wirkt. Und sie haben nun allen Grund, nichtnur zu fragen: »Was ist da drin?«, sondern auch »Und was ist drumherum?«.Pressekontakt:Autor: Andreas Schwander; schwander@bluewin.chKontakt: Claudia Kamensky: claudia.kamensky@clariant.com;+ 41 61 469 72 27Original-Content von: Clariant, übermittelt durch news aktuell