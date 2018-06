Vitamin C verbessert Eisenaufnahme

Baierbrunn (ots) - Eisenmangel gehört hierzulande zu denhäufigsten Mangelerscheinungen - und ist zugleich die relevantesteUrsache für Blutarmut. Vorbeugen lässt sich durch eine ausgewogeneund eisenreiche Ernährung.Reichlich Eisen steckt zum Beispiel in rotem Fleisch, in Gemüsewie Brokkoli, in Hülsenfrüchten wie Linsen oder Erbsen, in Nüssensowie in Vollkornprodukten. Vegetarier sollten laut demApothekenmagazin "Baby und Familie" daran denken, dass der Körperpflanzliches Eisen schlechter verwertet als tierisches. Sie - aberauch alle anderen - verbessern ihre Eisenaufnahme, wenn sie mit derNahrung auch viel Vitamin C und organische Säuren wie Zitronen- undMilchsäure aufnehmen. Typisch bei Eisenmangel sind brüchige Nägel,Haarausfall und schlecht heilende Einrisse etwa an den Mundwinkeln.Wie viel Eisen in welchen Lebensmitteln steckt und mit welchenRezepten sich der Eisenspeicher gut auffüllen lässt, erfahrenLeserinnen und Leser unter www.baby-und-familie.de/Magazin.Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft erklären Experten, warumEisenmangel zu Blutarmut führen kann, welche Symptome dann auftretenund wann eine Behandlung mit Eisentabletten notwendig ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 6/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell