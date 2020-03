Vitamin C: Wichtig für das Immunsystem! Für einen ausreichenden Vitamin-C-Spiegel sorgen (FOTO)

Gießen (ots) - Um angemessen auf Krankheitserreger insbesondere Viren reagierenzu können benötigt unser Immunsystem besonders hohe Konzentrationen von VitaminC. Gerade zum Beginn eines Infekts verbraucht der Körper sehr viel Vitamin C.Genauer gesagt, sinkt die Vitamin C Konzentration innerhalb weniger Stunden aufdie Hälfte ab1.Wird Vitamin C nicht in ausreichender Menge wieder zugeführt, kann dies zu einemVitamin-C-Mangel führen. Dies kann sich negativ auf die Abwehrlage des Körpersauswirken, da Vitamin C essenziell für die Funktion des Immunsystems ist. DerUS-amerikanische Arzt und Buchautor, Dr. Thomas Levy, weist deshalb in mehrerenwissenschaftlichen Fachartikeln darauf hin, dass ein ausreichenderVitamin-C-Spiegel eine wichtige Voraussetzung zur Abwehr von viralen Infektendarstellt.Warum Vitamin C als Hochdosis-Infusion?In dieser Mangel-Situation kann es sinnvoll sein, hochdosierteVitamin-C-Infusionen einzusetzen. Bei einem Vitamin-C-Mangel, derernährungsmäßig nicht behoben werden kann, sind Infusionen geeignet, den Mangelauszugleichen.Bei Vitamin C in der Nahrung oder aus Tabletten wird es im Dünndarm überspezielle Transportmoleküle aufgenommen und ins Blut geschleust. Weil jedoch dieAnzahl dieser Transporter begrenzt ist, wird nur ein Teil der Vitamin-C-Mengeins Blut weitergegeben. Anders bei einer Infusion, bei der Vitamin C von einemArzt oder Heilpraktiker direkt in die Vene verabreicht wird: Hier wird viel mehrVitamin C vom Körper aufgenommen, weil es direkt in die Blutbahn gelangt und sodeutlich höhere Vitamin-C-Spiegel im Blut erreicht werden können.Wenn es darauf ankommt: Dem Original vertrauen Pascorbin® 7,5 g ist das einzigebehördlich zugelassene Arzneimittel für hochdo-sierte Vitamin-C-Infusionen. Dasbedeutet: Es ist vom Bundesinstitut für Arzneimit-tel und Medizinprodukte indreifacher Hinsicht geprüft: Wirksamkeit, Unbedenklich-keit und Qualität. WennSie sich für Vitamin-C-Infusionen interessieren sprechen Sie am besten dochIhren Arzt oder Heilpraktiker darauf an!1)Hume, R. and E. Weyers (1973). "Changes in leucocyte ascorbic acid during thecommon cold." Scott Med J 18(1): 3-7.Pascorbin® Wirkstoff: Ascorbinsäure 150 mg pro ml Injektionslösung. Zur Therapievon klinischen Vitamin C-Mangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben oderoral substituiert werden können. Methämoglobinämie im Kindesalter. EnthältNatriumhydrogencarbonat. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie diePackungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. www.pascoe.dePressekontakt:PressekontaktPascoe NaturmedizinStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12261/4535853OTS: Pascoe NaturmedizinOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell