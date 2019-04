Vitamin-B-Trio für die Homocystein-Balance

Oldenburg (ots) - Gedächtnislücken, Konzentrationsschwierigkeiten,anfängliche Demenz bis hin zum Morbus Alzheimer sind heuteAngstthemen der Gesellschaft. Fast 20 Prozent der Über-70-Jährigenleidet an milden Einschränkungen, die sich innerhalb kurzer Zeit zuAlzheimer und Demenz entwickeln können.Als Risikofaktor für Demenz wird ein hoher Homocysteinspiegelangesehen. Ältere Menschen mit hohen Homocysteinwerten tragen lautaktueller Studien ein bis zu doppelt so hohes Demenz-Risiko imVergleich zu Menschen mit normalen Werten. Erhöhte Homocysteinwertewurden bei jedem zweiten Über-50-Jährigen gemessen.Homocystein entsteht im Stoffwechsel als Zwischenprodukt beimAbbau bestimmter Eiweiße. Im Normalfall schadet es nicht. Erst wenndie Konzentration im Blut ansteigt, wirkt es als Zellgift. Es kann zueiner Anreicherung in den Nervenzellen und dadurch zurBeschleunigung der Hirnalterung sowie zur Abnahme der Hirnleistungkommen.Homocystein wird normalerweise von den B-Vitaminen Folsäure, B6und B12 abgebaut. Fehlt es auch nur an einem dieser Vitamine,reichert sich Homocystein im Blut an. Die ausreichende Versorgung mitden entsprechenden B-Vitaminen ist eine einfache undnebenwirkungsfreie Methode, einen normalen Abbau des Zellgifts zuunterstützen. So regulieren sich die mentale und physischeLeistungsfähigkeit sowie das allgemeine Wohlbefinden.Insbesondere im Alter ist die Versorgung mit diesenMikronährstoffen grenzwertig. Durch altersbedingteResorptionsstörungen sinkt die Verwertung der zugeführtenVitalstoffe. Zusätzlich gefährden mangelnder Appetit und erhöhterBedarf an Vitalstoffen durch Stress, Erkrankungen, Medikationen undpsychische Belastungen den Versorgungsstatus.Eine Ernährungsumstellung reicht in der Regel nicht aus, um dieausreichende Vitamin-B-Versorgung zu sichern. Empfehlenswert ist dierechtzeitige Einnahme, um mögliche Vitamindefizite und zu hoheHomocysteinwerte zu verhindern. FolPlus® im praktischen Klickspender(rezeptfrei, Apotheke) sichert mit nur einem Minidragee täglich denBedarf an Folsäure, Vitamin B6 und B12. FolPlus®+D3 enthältzusätzlich Vitamin D3 für den Erhalt gesunder Knochen, Muskeln unddas Immunsystem. Beide Produkte sind frei von Laktose, Fruktose oderGluten. Erfahren Sie mehr: www.folplus.de.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell