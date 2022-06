Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 1. Juni wurde „Vital Force - The 4th Zhijiang International Youth Art Festival" ins Leben gerufen, das sich auf die Zukunft und auf junge Menschen konzentriert, kulturelle und künstlerische Ressourcen auf Provinz-, Stadt- und Bezirksebene vereint und kulturelle und künstlerische Veranstaltungen in ganz Hangzhou durchführt. Die Ausstellung findet vom 1. bis 12. Juni statt, und verschiedene Ausstellungen und Performances sind für die Öffentlichkeit zugänglich.Das Festival basiert auf der Abschluss-Saison der Chinesischen Akademie der Künste und des Zhejiang-Konservatoriums für Musik, und insgesamt 13 Hochschulen und Universitäten in Zhejiang starten gemeinsam eine Online-Abschlussausstellung. Die Präsenz-Ausstellung findet an zehn Orten in Hangzhou statt, mit einer Gesamtausstellungsfläche von etwa 50.000 Quadratmetern. Mehr als 3.000 Werke werden ausgestellt und über 5.000 junge Kunstschaffende, Kreative, Schriftstellende und Gelehrte schließen sich online und offline zusammen, um ein blühendes und jugendliches Kunstfest in der Stadt zu präsentieren. CAACOSMOS – „China Academy of Art Online Art Community" wurde bei der Eröffnungsfeier des Jugendkunstfestivals veröffentlicht. Als einzigartige Online-Kunst-Community ist dies eine zukunftsorientierte, superdigitale Anwendungsszene auf der Grundlage von „One Code, One World in One Life", eine Kunst-Community für alle Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen und Kunst lieben, um sich inspirieren zu lassen, sich zu präsentieren, zu lernen und online zu kommunizieren.Erforschen Sie mit „Vital Force" eine „Aufwärts- und Vorwärts-Linie"Seit dem Jahr 2010 präsentiert die Chinesische Akademie der Künste ihre Lehrtätigkeit und ihre kreativen Leistungen in einer neuen Form der „Graduation Exhibition Week" – der ersten ihrer Art an Kunsthochschulen. Im Jahr 2019 schloss sich die Akademie auf der Grundlage der Abschluss-Saison mit dem Zhejiang Konservatorium für Musik zusammen, um Literatur und Wissenschaft, kulturelle Kreativität und technologische Innovation zu verbinden und das Festival ins Leben zu rufen. In der diesjährigen Abschlusssaison gibt es mehr als 2.500 Absolventen, und es werden insgesamt mehr als 3.000 Werke ausgestellt. 1.757 Studierende, 631 Masterstudierende und 87 Doktoranden aus 17 Lehreinheiten sind an insgesamt 50 Ausstellungen beteiligt. Es war schon immer die ursprüngliche Absicht und Vision der Akademie, die Abschlusssaison über den Campus hinausgehen zu lassen, die Kunst mit den Menschen in Kontakt zu bringen, die Universitäten in die Stadt zu integrieren, die Lehrleistungen mit der Gesellschaft zu teilen und eine „Akademie ohne Mauern" zu schaffen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1834146/1.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1834147/2.jpgPressekontakt:Xinyun Hu,+86-15990187596,caanews@caa.edu.cnOriginal-Content von: China Academy of Art, übermittelt durch news aktuell