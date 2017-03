Tokio (ots/PRNewswire) - Die Visual Industry PromotionOrganization (VIPO) verkündete den Start des Japan Content Catalogs,ein Online-Verzeichnis mit Sofortzugang zu Informationen zu geistigenEigentumsrechten, die in fünf Datenbanken gespeichert sind. DerKatalog erleichtert den Erwerb von Nutzungsrechten für japanischeFilme, Fernsehserien, Videospiele, Comics, Animation und Figuren undMusik.(Logo:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104307/201703039506/_prw_PI1fl_K3tGgk7w.png )(Bild:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104307/201703039506/_prw_PI2fl_dIHiHLT8.png )Die Besonderheit des Japan Content Catalogs besteht darin, dass erInformationen zusammengefasst präsentiert, die zuvor nur einzeln überfolgende fünf Websites verfügbar waren:Filme: Japanese Film Database (JFDB) (http://jfdb.jp/en/ )Fernsehserien: FOYER TV für JACC (https://jcc-tv.foyer-online.com/signin )Videospiele: Japan Content Catalog, von FOYER bereitgestellt(https://jcc-game.foyer-online.com/signin )Animation und Figuren: Anime Chara DB (http://animecharadb.jp )Musik: Sync Music Japan Database (http://syncmusic-artists.jp/ )Der Japan Content Catalog bietet Sofortzugang zu Informationen ausden oben genannten Datenbanken. Er dient der wesentlichenVereinfachung eines Vorgangs, der bislang je nach Genre verschiedeneMethoden erforderte. Neben allgemeinen Informationen zu zahlreichenjapanischen Eigentumsrechten verschiedener Genres von kreativenInhalten lässt sich über das Verzeichnis zudem in Erfahrung bringen,wer kontaktiert werden muss, um kommerzielle Nutzungsrechte zuerlangen.Pressekontakt:zu Datenbanken, die im Japan Content Catalog integriert wurden, findenSie per Klick auf folgende Links:Filme: Nähere Informationen zur Japanese Film Database (JFDB):http://jfdb.jp/en/Fernsehserien: Nähere Informationen zu FOYER TV für JACC:https://jcc-tv.foyer-online.com/signinVideospiele: Nähere Informationen zu FOYER GAME für JACC:https://jcc-game.foyer-online.com/signinAnimation und Figuren: Nähere Informationen zur Anime Chara DB:http://animecharadb.jpMusik: Nähere Informationen zur Sync Music Japan Database:http://syncmusic-artists.jp/Original-Content von: Specified Nonprofit Corporation Visual Industry Promotion Organization, übermittelt durch news aktuell