Offering Bietet mehrsprachige Unterstützung, um japanischeKreative mit inhaltsbezogenen Unternehmen in Japan und im AuslandzusammenzubringenTokio (ots/PRNewswire) - Die gemeinnützige Gesellschaft VisualIndustry Promotion Organization (VIPO) (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio.Vorstandsvorsitzender: Takayuki Matsutani) gab am 17. Oktober denStart der Japan Creator Bank bekannt, die es ermöglicht, nachjapanischen Leuten aus der Kreativbranche in mehreren Sprachen zusuchen. Der Zweck dieser Website ist es, japanische Kreative mitinhaltsbezogenen Unternehmen in Japan und im Auslandzusammenzubringen. Das Programm wird vom Ministerium für Wirtschaft,Handel und Industrie als Projekt "Japan content LOcalization andDistribution" für das Geschäftsjahr 2018 gefördert.Japan Creator BankMarkteinführungsdatum: 17. Oktober 2019https://japancreatorbank.com/(Logo1: https://kyodonewsprwire.jp/img/201910112026-O2-gxdDYodh)(Logo2: https://kyodonewsprwire.jp/img/201910112026-O3-TILfRDYx)(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104307/201910112026/_prw_PI1lg_Gre9lJ5t.jpg)Die Japan Creator Bank im ÜberblickDie Japan Creator Bank ist eine Website, die die Suche nach JapansTop-Kreativen ermöglicht, die in der japanischenUnterhaltungsindustrie tätig sind. Japanische Kreative mit einemstarken Interesse an und Motivation für Projekte im Ausland meldensich bei der Website an.Die Japan Creator Bank ermöglicht nicht nur die Suche, sondernverfügt auch über eine Anfragefunktion, über welche die Nutzer aufder Website Einblick nehmen und Arbeitsangebote abschicken können. Esist eine sehr nützliche Suchseite für Personen, die mit japanischenKreativen zusammenarbeiten möchten.Benutzer können auf der Japan Creator Bank auf Japanisch, Englischoder Chinesisch nach den folgenden Arten von japanischen Kreativensuchen.AUTORENJapanische Drehbuchautoren mit einer Erfolgsbilanz, die in denBereichen Film und Drama tätig sindArten von möglichen Anfragen:- Produktion von Drehbüchern für Filme und Dramen (auch fürAuslandsproduktionen und internationale Koproduktionen)- Auftritte und Vorträge bei VeranstaltungenREGISSEUREJapanische Regisseure mit einer Erfolgsbilanz, die in den BereichenFilm und Drama tätig sindArten von möglichen Anfragen:- Videoproduktion von Filmen und Dramen (auch fürAuslandsproduktionen und internationale Koproduktionen)- Auftritte und Vorträge bei VeranstaltungenSCHAUSPIELERJapanische Schauspieler mit einer Erfolgsbilanz, die in den BereichenFilm und Drama tätig sindArten von möglichen Anfragen:- Auftritte und Vorsprechen für Filme, Dramen, Fernsehsendungen, usw.- Auftritte und Vorträge bei VeranstaltungenSYNCHRONSPRECHERJapanische Synchronsprecher, die in den Bereichen Animation undSpiele tätig sindArten von möglichen Anfragen:- Sprachauftritte und Synchronisation in Fremdsprachen in Animationenund Spielen- Auftritte und Vorträge bei VeranstaltungenKOMPONISTENJapanische Komponisten, die im Bereich Animation Songs aktiv sind undsich darauf konzentrierenArten von möglichen Anfragen:- Bereitstellung von Musik für ausländische Inhalte- Auftritte und Vorträge bei VeranstaltungenDie Japan Creator Bank ist eine der Datenbanken, aus denen der JapanContent Catalog (allgemein bekannt als JACC (R)) besteht.Detaillierte Informationen über die Werke von in der Japan CreatorBank registrierten Kreativen können im JACC (R) recherchiert werden.*Die eingetragene Marke "JACC" wird von VIPO mit Zustimmung von ITSCCo., Ltd. verwendet.Informationen zu Visual Industry Promotion Organization (VIPO)https://www.vipo.or.jp/en/VIPO wurde 2004 als gemeinnützige Organisation gegründet, um diejapanische Content-Branche international wettbewerbsfähig zu machenund zur Belebung der japanischen Wirtschaft beizutragen. Sieentwickelt Unternehmen mit Schwerpunkt auf Personal- undMarktentwicklung durch die organische Kombination der Zusammenarbeitvon verbundenen Unternehmen und Organisationen mit den Richtlinienund Initiativen der nationalen und lokalen Regierungen. Im Interesseder Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten unterstützt sie dieFörderung der Content-Branche durch das Durchführen von Aktivitätenmit langfristiger Perspektive. Dazu zählen die Vernetzung undEntwicklung branchenübergreifender Humanressourcen sowie dieMarkteinführung und Marktentwicklung im In- und Ausland.Pressekontakt:Visual Industry Promotion Organization (VIPO)Etsuko AdachiPRTel: +81-3-3248-5580E-Mail: PR@vipo.or.jpYasuhito UchijimaManagement Planning Dept.Tel: +81-3-3543-7531E-Mail: vipoinfo@vipo.or.jpOriginal-Content von: Visual Industry Promotion Organization (VIPO), übermittelt durch news aktuell