VisualDx gewinnt weitere medizinische Fakultäten als Kunden, in Wien treffen sich medizinische Lehrkräfte auf der AMEE

Eine der weltbesten medizinischen Fakultäten implementiertführendes diagnostisches Entscheidungshilfesystem.Rochester, New York (ots/PRNewswire) - VisualDx, das führendeEntscheidungshilfesystem für die klinische Diagnose, hat heutebekanntgegeben, dass Imperial College London, Barts and the LondonSchool of Medicine and Dentistry und Brighton & Sussex UniversityHospitals den internationalen Kundenkreis erweitert haben.VisualDx wird von den weltbesten medizinischen Fakultäten und mehrals 2.300 Krankenhäusern als Hilfe bei der diagnostischeEntscheidungsfindung verwendet. Lehrkräfte stützen sich auf VisualDxbei Kursen zum klinischen Urteilsvermögen und zur patientennahenRecherche evidenzbasierter Informationen und kuratiertermedizinischer Bilder. Die Studierenden lernen, wie sie mit VisualDxschnell eine Differenzialdiagnose erstellen und häufige diagnostischeFehler vermeiden können.VisualDx ist einer der Partner, die ihre Produkte undDienstleistungen beim jährlichen Kongress der AMEE (Association ofMedical Education is Europe) in Wien (Österreich) präsentieren. CEOArt Papier, MD, hält am 27. August eine Präsentation. Auf Stand C-32gibt es Vorführungen von VisualDx. Weitere Informationen fürKongressbesucher unter www.visualdx.com/amee.Informationen zu VisualDx (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2560547-1&h=1715116566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2560547-1%26h%3D70427544%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visualdx.com%252F%26a%3DAbout%2BVisualDx&a=Informationen+zu+VisualDx):VisualDX ist ein preisgekröntes Entscheidungshilfesystem für dieklinische Diagnose, das sich bei Gesundheitsdienstleistern an mehrals 50 % der medizinischen Fakultäten in den USA und mehr als 2.300Krankenhäusern und Kliniken weltweit als Standard-Tool durchgesetzthat. VisualDx kombiniert problemorientierte klinische Recherche mitder weltbesten kuratierten medizinischen Bildbibliothek sowiemedizinisches Fachwissen von Experten und ausgeklügelte MachineLearning-Algorithmen, um Differenzialdiagnose, Variation, Behandlungund Patientenkommunikation zu unterstützen. Unsere Mission ist es,die Entscheidungsfindung bei der Gesundheitsversorgung zu verbessernund Fehldiagnosen zu reduzieren. Weitere Informationen unterwww.visualdx.com.