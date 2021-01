VistryWas kommt nun, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Vistry, die im Segment "Wohnungsbau" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.01.2021, 01:00 Uhr, mit 923.5 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Vistry auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vistry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Vistry. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 61,78 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Vistry momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Vistry weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,78), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Vistry wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Vistry von 923,5 GBP ist mit +28,14 Prozent Entfernung vom GD200 (720,72 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 859,87 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vistry-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

