Vistra stärkt Kapitalmarktgeschäft mit Übernahme von Canyon CTS

Hongkong (ots/PRNewswire) -Vistra, einer der weltweit führenden Dienstleister fürinternationale Körperschafts-, Kartell- und Treuhandfragen sowieVerwaltung von Privatvermögen und Fonds, hat die Übernahme von CanyonCTS ("Canyon") bekanntgegeben, einer spezialisierten Kapitalmarkt-und Treuhandgesellschaft mit Sitz in Shannon (Irland) und Büros inDublin und New York. Damit baut Vistra seine Präsenz in Irlanddeutlich aus. Bereits im Vormonat hat das Unternehmen die Akquisitionvon Squires Gilbride mit Sitz in Dublin und 2017 die Übernahme desGeschäftsbereichs Corporate Services der Global Transaction BankingAbteilung der Deutschen Bank bekanntgegeben, die in acht Länderneinschließlich Irland tätig ist.Canyon bietet Unternehmens- und Treuhanddienstleistungen fürstrukturierte Finanztransaktionen sowie Service und Support bei derUnternehmensumstrukturierung im Flugzeugleasingsektor, darunterABS-Transaktionen (Asset-Backed-Securitisation). Kürzlich wurde dieFirma bei drei Flugzeugleasing ABS-Verträgen zum Bevollmächtigtenernannt.Canyon wurde Ende 2014 gegründet und ist auf 32 Mitarbeitergewachsen. Unter Vistra wird diese Struktur beibehalten, undGeschäftsführer Andrew Ryan wird auch in Zukunft die Geschicke desUnternehmens leiten.Martin Crawford, CEO von Vistra, kommentierte die Übernahme wiefolgt: "Das erfahrene Team bei Canyon hat sich in kurzer Zeit einenausgezeichneten Ruf erworben und ein exponentiell wachsendes Geschäftaufgebaut. In dieser Zeit hat Vistra zu Canyon eine engeGeschäftsbeziehung entwickelt, und wir haben erkannt, dass Irland imKapitalmarktsektor und insbesondere beim Flugzeugleasing einewichtige Rolle spielt. Die Stärkung unserer Präsenz in Irland imRahmen dieser Akquisition versetzt uns in die Lage, dieAngebotspalette für unsere Kunden zu erweitern. Wir freuen uns,Andrew Ryan und sein Team herzlich in der Vistra-Familie willkommenheißen zu dürfen."Andrew Ryan, Geschäftsführer von Canyon, ergänzte: "In relativkurzer Zeit ist unsere Marktpräsenz enorm gewachsen und wir haben unsals echte Größe auf dem Markt für Flugzeugleasing etabliert. Wirfreuen uns über den Zusammenschluss mit Vistra. Das Unternehmen istin Ländern wie den Niederlanden und Luxemburg ausgezeichnetaufgestellt. Unter Zuhilfenahme unserer Leistungen wird es unserenKunden weiter reichenden lokalen Vor-Ort-Support bereitstellen. DieseAkquisition ist das nächste Sprungbrett für das gesamte Team beiCanyon, und gemeinsam mit Vistra werden wir unsere Leistungskompetenzund Expertise weiterentwickeln."