Vistra gibt Akquisition der Jordans Group bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire) -Vistra, einer der weltweit führenden Dienstleister fürinternationale Kapitalgesellschaften, Stiftungen, Treuhänder undFondverwaltungen, hat die Akquisition der Jordans Group (Jordans) vonihrem aktuellen Aktionär, The West of England Trust Limited, bekanntgegeben.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150611/748772 )Jordans wurde 1863 gegründet und besteht aus vier Unternehmen:Jordans Limited, Jordans (Scotland) Limited, Jordans Corporate LawLimited und Jordans Trust Company Limited. Die Zentrale befindetsich in Bristol, Großbritannien, wo auch die meisten der 160 globaltätigen Mitarbeiter ansässig sind. Daneben gibt es weitere Büros inEdinburgh und London sowie auf den britischen Jungferninseln, Zypern,den Seychellen und Hongkong. Jordans hat sich als führenderbritischer Dienstleister für Firmengründungen sowie für rechtlicheExpertise und Compliance für Konzerne und Unternehmen renommiert.Jonathon Clifton, leitender Direktor für Firmengründungen beiVistra kommentiert die Akquisition: "Wir bewundern dasJordans-Geschäft seit Jahren und sind begeistert über dieseGelegenheit. Damit können wir nicht nur unser Angebot ausweiten,sondern es führt auch zu einem Wachstum unserer Präsenz inGroßbritannien mit einer Verdoppelung unseres Teams. Wir begrüßen dieJordans-Familie in unserem globalen Team und freuen uns sehr darauf,mit diesem erfahrenen und einzigartigen Team aus Anwälten,Buchhaltern, Stiftungsmanagern, Datenspezialisten und Agenten fürFirmengründungen zusammenzuarbeiten."Richard Templeton, Vorsitzender des The West of England TrustLimited, fügte hinzu: "Wir sind sehr zufrieden, eine Einigung mitVistra erzielt zu haben. Für Jordans ist es eine spannendeEntwicklung von nun an Teil von Vistra mit seiner großen globalenPräsenz zu sein. Es wird zahlreiche Gelegenheiten zur Expansiongeben, wobei Jordans weiter auf seine Stärken bauen kann:hervorragender Kundenservice und eine enge Zusammenarbeit mit unserenKunden, damit diese die Expertise und Unterstützung bekommen, die siebenötigen. Dies ist ein Meilenstein für Jordans. Daher möchten wirdem Managementteam und den Mitarbeitern für die harte Arbeit und dasEngagement in so vielen Jahren danken und wünschen Ihnen alles Gutefür die Zukunft mit dieser aufregenden neuen Entwicklung."*Informationen zu Vistra*Als einer der vier größten globalen Serviceanbieter verfügt Vistraüber ein vielseitiges professionelles Team, welches ein einmaliggroßes Service- und Lösungsangebot liefert. Unsere Fähigkeitenreichen von Firmengründungen zu Verwaltungsdiensten für Stiftungen,Treuhänder und Fonds. Vistra hat mehr als 2500 Beschäftigte in 64Büros und 41 Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.vistragroup.com, http://www.vistra.com undhttp://www.oilglobal.com*Informationen zur Jordans Group*Jordans ist einer der führenden britischen Anbieter vonDienstleistungen im Bereich Firmengründungen, Konzernführung, Recht,Buchhaltung und Geschäftsinformationen mit Büros in Bristol, Londonund Edinburgh. Seine Treuhandgesellschaft hat strategischausländische Zentren auf den Britischen Jungferninseln, Zypern, denSeychellen und Hongkong eingerichtet.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.jordans.co.uk ,http://www.jordanstrustcompany.com undhttp://www.jordanscorporatelaw.comPressekontakt:Vistra GroupBesy LeungE-Mail: media.enquiries@vistra.comTelefon: +852 2848 0268. The West of England Trust LimitedRichard TempletonTelefon: +44 07785 731130Original-Content von: Vistra, übermittelt durch news aktuell