Vistra Energy: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Für die Aktie Vistra Energy stehen per 12.04.2020, 09:57 Uhr 17.79 USD zu Buche. Vistra Energy zählt zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Wie Vistra Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Vistra Energy beläuft sich mittlerweile auf 23,08 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 17,79 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,92 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 18,92 USD. Somit ist die Aktie mit -5,97 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vistra Energy-Aktie hat einen Wert von 23,01. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (56,49). Der RSI25 liegt bei 56,49, was bedeutet, dass Vistra Energy hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Vistra Energy.

3. Analysteneinschätzung: Für Vistra Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vistra Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 32 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,79 USD) könnte die Aktie damit um 79,88 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Vistra Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.